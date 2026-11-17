O Brasil recebeu 7,59 milhões de turistas estrangeiros entre janeiro e outubro de 2026, o segundo maior resultado da série histórica para o período. Durante os dez primeiros meses do ano, os visitantes internacionais deixaram R$ 45,6 bilhões na economia brasileira, reforçando o peso do turismo na geração de renda e de empregos no país.



Os números foram divulgados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), que completa 60 anos de atuação em 2026. O desempenho também acompanha o avanço da presença brasileira no mercado internacional. Entre janeiro e outubro, o país registrou mais de 5,39 milhões de chegadas por via aérea, alta de 8,7% na comparação com o mesmo período de 2025. Ao longo do ano, foram ofertados 18,9 milhões de assentos em voos internacionais.

A Argentina lidera a lista de países emissores, com 2,4 milhões de chegadas, seguida pelo Chile, com 647,2 mil, e pelos Estados Unidos, com 625,6 mil. No cenário internacional, o Brasil ocupa a 44ª posição no ranking mundial de chegadas de turistas. Em receitas turísticas internacionais, o país avançou dez posições, passando do 47º para o 37º lugar. Em 2025, alcançou o recorde de 9,3 milhões de visitantes estrangeiros, crescimento de 37,1% em relação ao ano anterior.



Na América do Sul, o país liderou o turismo internacional em 2025, concentrando 23,4% das chegadas e 26,1% das receitas turísticas da região. Entre 2019 e setembro de 2026, foram contabilizadas mais de 33 milhões de chegadas internacionais.



Para o presidente da Embratur, Bruno Reis, os resultados refletem a estratégia de promoção dos destinos brasileiros no exterior. Segundo ele, o Plano Internacional de Marketing Turístico 2025-2027, conhecido como Plano Brasis, aliado à inteligência de mercado e a parcerias estratégicas, tem contribuído para ampliar a presença do país no setor.

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“Mais de 7,5 milhões de turistas estrangeiros até outubro de 2026 e um recorde de US$ 8,3 bilhões em receitas do turismo internacional nos primeiros nove meses do ano. São recursos que movimentam a economia, geram negócios e criam oportunidades em diferentes regiões do país”, afirmou.



Além da movimentação de hotéis, restaurantes e companhias aéreas, o turismo beneficia uma cadeia produtiva que inclui transporte, comércio, cultura, entretenimento e serviços. A atividade também alcança pequenos empreendedores, trabalhadores autônomos e comunidades locais.



Desempenho regional



O crescimento do turismo internacional também aparece nos dados das diferentes regiões brasileiras. No Nordeste, a Bahia liderou as chegadas internacionais em 2026, com 167 mil registros, alta de 0,59% em relação a 2025. Argentina, Portugal e Uruguai foram os principais mercados emissores, com 76,7 mil, 16,4 mil e 13,3 mil chegadas, respectivamente.



No Sudeste, São Paulo contabilizou mais de 2,3 milhões de chegadas internacionais, crescimento de 3,17% na comparação com 2025. Os Estados Unidos lideraram entre os países emissores, com 346,4 mil visitantes, seguidos pela Argentina, com 302,9 mil, e pelo Chile, com 129,4 mil.



No Centro-Oeste, o Distrito Federal registrou 82,1 mil chegadas internacionais, aumento de 104,9% em relação a 2023. Todos os acessos internacionais ocorreram por via aérea. Argentina, Estados Unidos e Portugal foram os principais países de origem dos visitantes.



Na Região Sul, o Rio Grande do Sul contabilizou 1,03 milhão de chegadas internacionais, alta de 14,5% em relação a 2023. A maior parte dos turistas entrou no estado por via terrestre, responsável por 88,9% dos acessos. Argentina e Uruguai lideraram entre os mercados emissores, com 715 mil e 271,6 mil chegadas, respectivamente.



Já a Região Norte registrou 209 mil chegadas internacionais entre janeiro e outubro, crescimento de 149,5% na comparação com o mesmo período de 2023. Todas as unidades da Federação apresentaram aumento, com destaque para o Pará, que avançou 100,6%, e o Amapá, com alta de 66,5%.