O Outlet Premium Brasília realiza sua campanha de Black Friday com horários estendidos e grandes descontos para os consumidores - (crédito: Divulgação)

O Outlet Premium Brasília realiza sua campanha de Black Friday em 27, 28 e 29 de novembro. Na sexta-feira e no sábado, o centro de compras funciona em horário especial, das 8h às 22h. No domingo, a operação ocorre no período regular, das 9h às 21h.

Com formato open mall, o espaço é totalmente pet friendly e reúne opções gastronômicas na praça de alimentação. Durante os três dias, a programação inclui apresentações de música ao vivo, distribuição de pipoca gourmet e área de food trucks com valores acessíveis.

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Descontos nas lojas

A vitrine virtual do centro de compras disponibiliza a consulta antecipada das promoções em marcas como Aramis e Boss. Entre as principais oportunidades de compras estão:

Nike: desconto de 30% na loja toda, exceto itens protegidos;

Adidas: desconto de 40% na loja toda;

Levi’s: desconto de 50% a 60% na loja toda;

Lacoste: desconto de 30% em toda a loja, 60% acima de três peças e 70% em itens selecionados;

Asics: desconto de até 50% em produtos selecionados;

Fila: desconto de até 70% em itens selecionados e 40% adicional na compra combinada de duas peças;

GUESS: desconto de até 60% na loja toda;

VANS: desconto de até 70% na loja toda.

“No Outlet Premium Brasília, a Black Friday é o momento em que potencializamos ainda mais o modelo de descontos que o público já encontra o ano todo, unindo grandes marcas a um ambiente a céu aberto, confortável e preparado para receber famílias e grupos de amigos. Para que essa experiência seja completa e sem pressa, estendemos o horário de funcionamento, oferecendo a flexibilidade necessária para que os consumidores aproveitem cada oportunidade com tranquilidade e comodidade”, declara Diedre Curalov, head de marketing da General Shopping e Outlets do Brasil.

Ação de fim de ano

A campanha com o mote No ritmo do verão, desenvolvida para a Black Friday e o Natal com peças produzidas pela Bamko, traz quatro modelos colecionáveis de coolers térmicos com caixa de som integrada.

Na dinâmica de "compre, pague e leve", válida de 24 de novembro a 24 de dezembro, clientes garantem um cooler a cada R$ 300 em compras mediante o pagamento adicional de R$ 70. A compra da coleção completa com os quatro modelos sai por R$ 250.

O regulamento completo e os horários estão disponíveis no site e nas redes sociais do empreendimento. O Outlet Premium Brasília fica na Rodovia BR 060, km 21, em Alexânia, a uma hora de Brasília.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.