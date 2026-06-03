Outlet Premium Brasília abre no feriado com descontos e brinde especial

O Outlet Premium Brasília manterá seu funcionamento normal durante o feriado prolongado de Corpus Christi. De quinta-feira (4) a domingo (7 de junho), as lojas e a praça de alimentação do empreendimento estarão abertas das 9h às 21h.
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O público poderá aproveitar o ambiente ao ar livre, que também é pet friendly. O centro de compras reúne marcas nacionais e internacionais como Nike, Calvin Klein, Lacoste, Levi’s, Aramis e Adidas, com descontos expressivos.
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Um brinde aos encontros
Os consumidores também podem participar da campanha “Um brinde aos encontros”, que se estende ao Dia dos Namorados e ao período da Copa. A iniciativa destaca quatro modelos colecionáveis de copos térmicos com caixa de som embutida, que possuem estampas exclusivas do artista paulistano Lito Nocêra (@eusoulito).
Até 19 de julho, a cada R$ 300 em compras, os clientes podem adquirir um dos copos disponíveis por um pagamento adicional de R$ 60. A alça longa que acompanha o item pode ser comprada separadamente por R$ 9. A coleção completa, com as quatro versões, sai por R$ 220.
Parte da renda obtida com a venda dos copos será destinada ao Hospital do GRAACC, instituição referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer.
O Outlet Premium Brasília fica na Rodovia BR-060, km 21, em Alexânia/GO, e funciona diariamente das 9h às 21h.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.