Outlet Premium Brasília celebra Dia do Rock com shows gratuitos neste domingo

O Outlet Premium Brasília celebrará o Dia Mundial do Rock com uma programação musical gratuita neste domingo (12/7). O único outlet da região Centro-Oeste promoverá uma tarde de shows com banda e DJs locais.
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Embora a data oficial seja 13 de julho, a comemoração para brasilienses e goianos será antecipada. O evento é aberto ao público e busca reunir amigos e família para uma tarde com música.
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A iniciativa integra a estratégia do Outlet Premium Brasília de oferecer experiências de entretenimento que unem gastronomia, lazer ao ar livre e compras com descontos durante todo o ano.
Programação no Outlet Premium Brasília
As apresentações começam às 15h com o set do DJ Verão. Em seguida, às 16h, a Banda Nassá sobe ao palco com sucessos do gênero. Para encerrar o evento, o DJ Braz comanda o som a partir das 18h.
O complexo fica na BR-060, KM 21, em Alexânia (GO), a cerca de 60 minutos de Brasília, e funciona diariamente das 9h às 21h.
Serviço: Dia do Rock no Outlet Premium Brasília
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Data: 12 de julho (domingo)
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Horário: a partir das 15h
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Local: Outlet Premium Brasília (BR 060, KM 21 - Alexânia/GO)
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Evento gratuito
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.