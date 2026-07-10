Outlet Premium Brasília celebra Dia do Rock com shows gratuitos neste domingo

A celebração do rock no Outlet Premium Brasília terá shows de bandas e DJs locais para o público - (crédito: Flow)

O Outlet Premium Brasília celebrará o Dia Mundial do Rock com uma programação musical gratuita neste domingo (12/7). O único outlet da região Centro-Oeste promoverá uma tarde de shows com banda e DJs locais.

Embora a data oficial seja 13 de julho, a comemoração para brasilienses e goianos será antecipada. O evento é aberto ao público e busca reunir amigos e família para uma tarde com música.

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A iniciativa integra a estratégia do Outlet Premium Brasília de oferecer experiências de entretenimento que unem gastronomia, lazer ao ar livre e compras com descontos durante todo o ano.

Programação no Outlet Premium Brasília

As apresentações começam às 15h com o set do DJ Verão. Em seguida, às 16h, a Banda Nassá sobe ao palco com sucessos do gênero. Para encerrar o evento, o DJ Braz comanda o som a partir das 18h.

O complexo fica na BR-060, KM 21, em Alexânia (GO), a cerca de 60 minutos de Brasília, e funciona diariamente das 9h às 21h.

Serviço: Dia do Rock no Outlet Premium Brasília

Data: 12 de julho (domingo)

Horário: a partir das 15h

Local: Outlet Premium Brasília (BR 060, KM 21 - Alexânia/GO)

Evento gratuito

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.