O movimento também reflete as preocupações dos investidores com o cenário fiscal brasileiro. - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar iniciou as negociações desta segunda-feira (23/11) em alta de 0,80%, cotado a R$ 5,98 por volta das 9h40. A valorização ocorre em meio à apreensão do mercado financeiro com a votação do projeto de ajuste fiscal encaminhado pela equipe econômica do Governo à Câmara dos Deputados.

Na última sessão, na quinta-feira (19/11), antes do feriado, a moeda norte-americana subiu 1,10% e encerrou o pregão cotada a R$ 5,93. Foi a sexta sessão consecutiva de valorização e o maior patamar desde 8 de abril de 2025, quando chegou a R$ 5,99. A alta ocorreu mesmo após uma intervenção do Banco Central no mercado de câmbio.

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O movimento também reflete as preocupações dos investidores com o cenário fiscal brasileiro. No exterior, o dólar apresentava comportamento misto diante de outras moedas.

Ao longo da semana, os agentes financeiros acompanham a divulgação do Boletim Macrofiscal, elaborado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda. Também está prevista para quinta-feira (26/11) a publicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 0,14% em outubro.

O calendário econômico da semana inclui ainda o pagamento da primeira parcela do 13º salário e a realização da Black Friday.

Para esta segunda-feira, o Banco Central agendou, às 11h30, um leilão regular de rolagem de swap cambial, com oferta de 75 mil contratos com vencimento em 4 de janeiro.