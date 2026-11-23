O dólar comercial chegou a R$ 6 na manhã desta segunda-feira (23/11), nível que não era registrado desde 9 de abril de 2025. Por volta das 10h30, a moeda norte-americana era negociada a R$ 6, com alta próxima de 1% em relação ao último fechamento.
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No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, recuava 1,06%, aos 164.616 pontos.
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O movimento está ligado a preocupação dos investidores com o cenário de debate sobre ajuste fiscal no congresso. No exterior, o dólar apresentava comportamento misto em relação a outras moedas.
Ao longo da semana, o mercado acompanha a divulgação do Boletim Macrofiscal, elaborado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda. Também está prevista para quinta-feira (26/11) a publicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 0,14% em outubro.
O calendário econômico inclui ainda o pagamento da primeira parcela do 13º salário e a realização da Black Friday.
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