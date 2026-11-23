O simpósio será realizado na tarde desta quarta-feira - (crédito: Divulgação)

Brasília receberá, nesta quarta-feira (25/11), o 4º Simpósio Liberdade Econômica, sob o tema Brasil 2027-2030: uma agenda para crescer. O encontro ocorrerá no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), das 14h às 18h, reunindo autoridades, especialistas e lideranças empresariais para discutir propostas econômicas para os próximos quatro anos.

A programação tem início às 14h com a abertura institucional e segue até as 18h com painéis temáticos. O simpósio contará com o Cade e parlamentares. Entre os nomes confirmados estão:

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Efraim Filho, senador;

George Santoro, ministro dos Transportes;

Paulo Henrique Rodrigues Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

Aliel Machado, deputado federal e relator do projeto de lei de regulação dos mercados digitais;

Eduardo Gomes, senador e vice-presidente do Senado Federal.

Debates econômicos e reformas

O simpósio concentrará debates nas ações necessárias para o próximo ciclo econômico. A responsabilidade fiscal terá papel central, avaliando o impacto do controle orçamentário sobre taxas de juros, crédito, investimentos e credibilidade da economia. A proposta busca conciliar as contas públicas com a capacidade de investimento do Estado.

A execução da reforma tributária sobre o consumo também está na pauta, mirando a etapa com início em 2027. O encontro analisará os reflexos para empresas, setores produtivos e consumidores, incluindo o Imposto Seletivo. Em paralelo, entram em foco o endividamento das famílias e empresas e o custo do crédito.

A competitividade do país pautará discussões sobre regras complexas, produtividade e o Custo Brasil. Mariana Castro Gill, diretora executiva da Vector Relações Governamentais, destacou que "Discutir o Brasil de 2027 a 2030 significa olhar para as decisões que precisam ser tomadas desde o início do próximo governo. O país precisa avançar no equilíbrio fiscal, na simplificação do ambiente de negócios e em medidas que estimulem a produtividade e a competitividade".

Quatro eixos de debate

A programação divide os conteúdos em quatro dimensões principais:

responsabilidade fiscal e sustentabilidade da dívida;

reforma tributária e seus impactos sobre a atividade econômica;

endividamento, crédito e capacidade de investimento e consumo;

ambiente de negócios, produtividade e competitividade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.