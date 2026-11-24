Radar secundário comunica-se com o transponder do avião para obter dados como identificação e localização da aeronave - (crédito: Divulgação/Omnisys)

A Omnisys, subsidiária brasileira do Grupo Thales, assinou nesta terça-feira (24/11) o contrato para construção de um novo radar para controle aéreo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O equipamento vai reforçar a vigilância e monitoramento dos voos na Serra Gaúcha, e será instalado no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, o segundo maior do estado em número de passageiros.

O anúncio foi feito com exclusividade ao Correio. O equipamento, modelo RSM970S-NG, será fabricado pela companhia na recém-expandida unidade em São Bernardo do Campo, São Paulo, e deve ser entregue ainda no ano que vem.

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Trata-se de um radar secundário, ou seja, que se comunica com o transponder do avião para obter informações como a posição, identificação da aeronave, altitude, e outros dados essenciais ao controle aéreo. A construção foi encomendada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

Segundo o diretor-geral da Thales no Brasil e vice-presidente para a América Latina, Luciano Macaferri, o novo radar vai reforçar o controle aéreo na região Sul após a perda do sistema no Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, destruído nas enchentes de 2024.

“Como a gente teve aquelas chuvas no Sul, nós perdemos a capacidade do radar secundário lá. Literalmente, o radar ficou embaixo d'água. A antena estava em um lugar mais alto, mas toda a parte eletrônica ficou embaixo d’água”, comentou à reportagem.

“Não é que a gente perdeu a capacidade (de controlar voos). O espaço aéreo onde a aviação regional voa é todo coberto, os aviões continuam sendo controlados. Mas, na aviação, não dá para não ter redundância, né?”, acrescentou Macaferri.

Cobertura

Segundo o executivo, a fabricação desse radar leva entre 12 a 18 meses. Porém, como o Decea pediu urgência, ele deve ficar pronto ainda em 2027.

“É um cliente nosso muito antigo, a gente tem uma confiança muito grande, né? No ano que vem a gente (Thales) comemora 60 anos de presença no país. A Omnisys celebra 30 anos. Era um contrato que a gente sabia que ia vir, e já começamos a antecipar. É um radar que a gente deve entregar no ano que vem”, comentou o diretor.

A Omnisys é responsável por 80% da cobertura do espaço aéreo com radares, e também exporta tecnologia fabricada no Brasil para mais de 20 países.

Segundo a companhia, o equipamento que será entregue terá relevância ainda maior com a futura inauguração do Aeroporto da Serra Gaúcha, o segundo em Caxias do Sul. A autorização para as obras foi assinada em outubro, e o aeroporto deve entrar em operação entre 2030 e 2032.