Além do Brasil, a rede reúne bancos centrais de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil)

Bancos centrais de países de língua portuguesa criaram um acordo de cooperação para estabelecer uma rede permanente de diálogo. A iniciativa busca fortalecer a troca de conhecimento e de experiências entre os países participantes. A primeira reunião de governadores da Rede dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa (Rede BCPLP) ocorreu em 4 de novembro na capital de Angola, em Luanda, mas foi divulgada pelo Banco Central do Brasil apenas nesta terça-feira (24/11).

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Além do Brasil, a rede reúne bancos centrais de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O canal institucional compartilhado será destinado à divulgação das atividades desenvolvidas em cada país que sejam de interesse comum e que possam proporcionar eventuais parcerias e ações de cooperação técnica.

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Portugal integra a primeira presidência da rede de cooperação, que terá equipes de trabalho especializadas em pagamentos, educação e inclusão financeira, estatísticas externas, resolução bancária, cibersegurança e inteligência artificial, além de um Comitê de Política Econômica.

Na primeira reunião, os participantes também trocaram perspectivas sobre a situação econômica internacional e os principais desafios enfrentados atualmente pelas economias e pelos bancos centrais dos países representados.

De acordo com o Banco Central do Brasil, o próximo encontro está previsto para abril de 2027, próximo as Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Grupo Banco Mundial.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro