Fux havia exigido que o banco apresentasse documentos periódicos para demonstrar o avanço das medidas de recuperação financeira, o que não ocorreu - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do Banco de Brasília (BRB) para estender o contrato com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) que prevê a administração e a custódia de aproximadamente R$ 2 bilhões em recursos destinados ao pagamento de precatórios. Com a decisão, o vínculo será encerrado na próxima sexta-feira (27/11), conforme o prazo já estabelecido pela Corte.



A negativa foi motivada pelo descumprimento das condições impostas pelo magistrado em agosto, quando autorizou, excepcionalmente, a continuidade do acordo por mais 90 dias. Na ocasião, Fux exigiu que o banco apresentasse documentos periódicos para demonstrar o avanço das medidas de recuperação financeira. Ao analisar a nova solicitação, o ministro considerou que a instituição não comprovou o cumprimento das obrigações e apenas pediu mais tempo para permanecer à frente do serviço.

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O contrato permite ao BRB administrar depósitos judiciais e administrativos, além de recursos relacionados a fianças, precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs) no Judiciário baiano. A disputa começou após o governo da Bahia recorrer à Justiça estadual para retirar a exclusividade do banco sobre essas operações. A iniciativa foi justificada pelas investigações criminais envolvendo a instituição e pela deterioração de sua avaliação de risco, fatores que levantaram dúvidas sobre a segurança dos valores custodiados.

O Distrito Federal e o BRB levaram o caso ao Supremo e argumentaram que a transferência dos recursos poderia agravar a situação financeira do banco, prejudicar a liquidez e comprometer o plano de reestruturação exigido pelo Banco Central. A instituição enfrenta dificuldades em meio às repercussões do caso Banco Master. Ao solicitar uma nova prorrogação, desta vez por 180 dias, o BRB buscava manter a operação enquanto avançava no processo de recuperação, mas não conseguiu convencer o ministro.

A decisão também reacende as preocupações sobre a capacidade do BRB de honrar compromissos relacionados à custódia de recursos judiciais. Atualmente, a instituição administra aproximadamente R$ 30 bilhões em depósitos de cinco tribunais: Bahia, Distrito Federal, Alagoas, Paraíba e Maranhão. Em maio, Fux homologou um acordo que viabilizou um empréstimo de até R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para reforçar o capital do banco.

Em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia informou que retomou a implementação do projeto Depósito Seguro, que prevê a contratação da Caixa Econômica Federal para assumir o serviço. Segundo o tribunal, as equipes técnicas já trabalham nas providências necessárias para realizar a transição, com o objetivo de minimizar os impactos para a população e garantir a continuidade da administração dos recursos judiciais.