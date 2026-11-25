No exterior, investidores acompanham a divulgação de dados do Produto Interno Bruto (PIB) e de inflação dos Estados Unidos. - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar comercial abriu em alta de 0,81% nesta quarta-feira (25/11), atingindo a máxima de R$ 5,9703 nos primeiros minutos de negociação. Por volta das 9h30, porém, a moeda recuava 0,06%, cotada a R$ 5,9028. Na véspera, o dólar havia fechado em queda de 0,27%, a R$ 5,9101.

No mercado brasileiro, os investidores acompanham as discussões do governo federal sobre novas medidas de ajuste fiscal. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou ontem (24) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou e participa das conversas para a elaboração de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) voltada ao controle da dívida pública e ao cumprimento da meta de resultado primário, sem cortes em programas sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Lula terá 15 dias úteis para sancionar pacote de ajuste fiscal

No exterior, investidores acompanham a divulgação de dados do Produto Interno Bruto (PIB) e de inflação dos Estados Unidos, com atenção ao índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), indicador utilizado pelo Federal Reserve (Fed) na avaliação da inflação e da política monetária.