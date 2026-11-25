Além da exploração clandestina, a PF apura suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de empresas e pessoas utilizadas para disfarçar a origem dos recursos. - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (25/11), uma operação para desarticular um esquema de mineração ilegal em Minas Gerais que teria movimentado cerca de R$ 2 bilhões. Batizada de Húbris, a ação investiga uma organização criminosa suspeita de utilizar obras de terraplanagem, estabilização de encostas e recuperação ambiental como fachada para a extração clandestina de minério de ferro em diferentes regiões do estado.

Ao todo, são cumpridos oito mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e ordens de busca e apreensão em mais de 50 endereços residenciais e empresariais. A operação mobiliza 230 policiais federais e 20 servidores da Controladoria-Geral da União (CGU). Fuzis, munições, dinheiro em espécie e equipamentos foram apreendidos durante as diligências, que contam com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: MP Eleitoral aponta irregularidade e pede rejeição das contas de André do Prado

As investigações identificaram atividades suspeitas em áreas próximas à BR-040 e em localidades como Olhos d’Água, Rancho do Boi, Água Limpa, Vale do Sol, Serra da Piedade e Mina Várzea do Lopes. O esquema também teria atuado em municípios como Nova Lima, Itabirito, Caeté, Sabará, Morro do Pilar, São Gonçalo do Rio Abaixo, Passa Tempo, Catas Altas e Alvinópolis, onde intervenções em propriedades e empreendimentos eram utilizadas para dissimular a exploração mineral.

Levantamentos periciais apontam que aproximadamente 5,74 milhões de toneladas de minério de ferro podem ter sido extraídas ou beneficiadas de maneira irregular. O volume representa um potencial econômico estimado em R$ 2 bilhões. Diante da dimensão financeira do esquema, a Justiça autorizou o sequestro e o bloqueio de bens, direitos e valores dos investigados até esse limite, com o objetivo de impedir a movimentação do patrimônio e assegurar eventual ressarcimento.

Além da exploração clandestina, a PF apura suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de empresas e pessoas utilizadas para disfarçar a origem dos recursos. A investigação também busca esclarecer a emissão de documentos fiscais fraudulentos e a participação de atravessadores, transportadores, beneficiadores, intermediários comerciais e operadores financeiros na cadeia de extração e distribuição do minério.

A apuração inclui ainda possíveis crimes envolvendo agentes públicos e interferências em atividades de fiscalização, que teriam contribuído para a manutenção do esquema e dificultado a atuação das autoridades. Os investigados podem responder por usurpação de bens da União, extração mineral sem autorização, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a Administração Pública.



