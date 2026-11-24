A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, defendeu nesta terça-feira (24/11) o novo plano de negócios da estatal, que prevê investimentos de US$ 122 bilhões entre 2027 e 2031. Diante das críticas de analistas financeiros sobre o aumento dos recursos em relação ao planejamento anterior, de US$ 109 bilhões, a executiva afirmou que a diferença é pequena e que a companhia mantém uma política de disciplina de capital. Segundo ela, os projetos foram selecionados para garantir retorno mesmo em cenários de desvalorização do petróleo.

Magda explicou que aproximadamente US$ 7 bilhões da diferença entre os dois planos correspondem a efeitos da inflação e da variação cambial. Descontados esses fatores, o aumento efetivo fica em cerca de US$ 6 bilhões. “Quando a gente olha o porte desses investimentos e a variação de um projeto pelo outro, eu não consigo ver essa diferença que os analistas veem”, declarou. A presidente também afirmou que a estatal não pretende recorrer ao aumento da dívida para financiar o planejamento. “Não estamos falando em aumentar dívida com esse plano, estamos falando em reduzir dívida”, disse.

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A Petrobras estabeleceu em US$ 50 o preço do barril do tipo Brent como referência mínima para avaliar a viabilidade dos projetos. Para as projeções financeiras, a companhia considera uma média de US$ 74 em 2027 e US$ 70 entre 2028 e 2031. “Quando a gente lida com uma empresa de commodities, nós temos que ter certeza de duas coisas: a primeira é que a gente não controla o preço do nosso produto, e a segunda é que a gente não controla o câmbio do nosso país”, afirmou Magda. A executiva classificou como irrisório o endividamento da companhia diante de sua capacidade financeira e destacou a necessidade de cautela nas decisões.

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A Petrobras estabeleceu em US$ 50 o preço do barril do tipo Brent como referência mínima para avaliar a viabilidade dos projetos. Para as projeções financeiras, a companhia considera uma média de US$ 74 em 2027 e US$ 70 entre 2028 e 2031. “Quando a gente lida com uma empresa de commodities, nós temos que ter certeza de duas coisas: a primeira é que a gente não controla o preço do nosso produto, e a segunda é que a gente não controla o câmbio do nosso país”, afirmou Magda. A executiva classificou como irrisório o endividamento da companhia diante de sua capacidade financeira e destacou a necessidade de cautela nas decisões.

Mais de 70% dos recursos do plano, aproximadamente US$ 87 bilhões, serão destinados à exploração e produção de petróleo. A empresa também prevê US$ 24 bilhões para refino, transporte e atividades relacionadas, além de mais de US$ 13 bilhões para iniciativas de transição energética. A produção de petróleo e líquidos de gás natural deverá atingir 2,9 milhões de barris por dia no período. Entre as metas estão ampliar a capacidade de refino e alcançar o atendimento de 100% da demanda brasileira por diesel até 2031.

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