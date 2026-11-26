O Observatório do Clima e o WWF-Brasil solicitaram ao Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quinta-feira (26/11), uma auditoria sobre os subsídios federais concedidos ao setor de combustíveis fósseis. Segundo as organizações, a área industrial — que abrange os setores de Energia e Processos Industriais — foi responsável por 59,5% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil.
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A representação ao TCU se baseou em uma nota técnica desenvolvida pelo WWF-Brasil. O estudo apontou que, em 2024, os setores de transportes, geração de eletricidade e da produção de combustíveis, beneficiaram-se de cerca de R$ 47 bilhões em subsídios federais. No mesmo ano, esses setores emitiram 308,2 milhões de toneladas de CO2.
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Os danos climáticos associados a essas emissões foram estimados em R$ 145 bilhões. Segundo as organizações, o montante equivale a cerca de 62% do orçamento atualizado do Ministério da Saúde em 2024.
Para o grupo, faltam avaliações públicas consistentes sobre os resultados dos benefícios fiscais, como o Repetro, regime tributário e aduaneiro especial brasileiro que isenta ou suspende impostos na importação e na fabricação local de equipamentos para o setor de óleo e gás.
As organizações que atuam em defesa ambiental solicitaram ao TCU que, além da auditoria, o órgão tome as medidas cabíveis para a adoção de um parâmetro oficial baseado no custo social do carbono e que garanta transparência sobre quem recebe os incentivos.
Solicitam ainda que recomendem aos órgãos responsáveis uma revisão e redução gradual dos subsídios à produção de combustíveis fósseis. A ação aprofunda uma decisão do próprio TCU em 2025, que já havia cobrado a inclusão de critérios ambientais nas análises de benefícios fiscais.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro