A expressão de decepção do ministro do Meio Ambiente, da Urbanização e das Mudanças Climáticas da Turquia e presidente da COP31, Murat Kurum, flagrada pelos repórteres fotográficos, antes da sessão final da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, deu o tom do desastre. Depois de negociações que se arrastaram por 49 horas a mais do que o previsto, a cúpula terminou em fracasso histórico. Kurum declarou a COP31 encerrada às 19h33 deste domingo no horário local (13h33 em Brasília), sem que houvesse consenso sobre um acordo climático que mencionasse a eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

"Fizemos o melhor que pudemos. O texto não foi imposto a ninguém. Entendo que não há acordo sobre ele. Por essa razão, essas decisões não foram adotadas", afirmou Kurum. "As mudanças climáticas não estão esperando pelo cronograma de negociações; os desastres não estão esperando; o mundo não está esperando. Exploramos todas as vias possíveis para um consenso em Antália. Encerramos a sessão da COP31, mas não vacilamos em nossa determinação de trabalhar e lutar pelo nosso futuro comum", acrescentou, ao prometer trabalhar por um "futuro habitável".

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"Infelizmente, não conseguimos chegar a um acordo sobre uma decisão final (...) E isso é decepcionante. Muito decepcionante", admitiu, por sua vez, Chris Bowen, ministro do Clima e da Energia da Austrália, que presidiu as negociações. União Europeia (UE), Reino Unido, Panamá, Ilhas Marshall, Noruega e Vanuatu se recusaram a apoiar o controverso texto que nem sequer citava o abandono dos combustíveis fósseis, uma das causas centrais das mudanças climáticas.

A proposta final, chamada de Pacto de Antália, foi elaborada pela Turquia e pela Austrália, que dividiam a Presidência da COP31. Os dois países tentaram superar um confronto diplomático entre a Arábia Saudita, defensora do texto, e a UE, mas falharam. O rascunho, vetado durante a plenária, convidava os países a eletrificar suas economias e incitava as nações ricas a financiarem as mais pobres, a fim de adaptarem-se às consequências da crise climática. Também instava os países a ultrapassarem pouco o limite de 1,5 grau Celsius de aumento nas temperaturas médias. No entanto, ignorou qualquer citação aos combustíveis fósseis. O texto continha uma referência indireta à COP de Dubai, realizada em 2023, durante a qual foi acordado o abandono de combustíveis fósseis. Também respaldava a captura e o armazenamento de carbono presente na atmosfera, uma tecnologia cara defendida pelos países petrolíferos do Golfo Pérsico.

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Na segunda-feira passada, o governo australiano chegou a apresentar uma minuta inicial que destaca a urgência de acelerar o fim gradual dos combustíveis fósseis. A objeção da Arábia Saudita fez com que o trecho desaparecesse de uma segunda versão, publicada três dias depois.

Delegados de países reagem com indignação durante a sessão plenária (foto: Yasin Akgul/AFP)

Ricos

A canadense Tzeporah Berman, fundadora e presidente do comitê diretivo da Iniciativa do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis, acompanhou em Antália as negociações, durante as duas últimas semanas, e culpou as nações desenvolvidas pelo retrocesso. "O principal motivo do fracasso da COP é o fato de países ricos bloquearem o progresso ao se recusarem a financiar a transição de nações vulneráveis, enquanto continuam a expandir a produção de combustíveis fósseis", afirmou ao Correio. "Essas mesmas nações subsidiam os lucros obscenos da indústria de petróleo e gás com o dinheiro dos contribuintes e ampliam a produção desses combustíveis, mesmo sabendo que isso resultará em mais incêndios, inundações e ondas de calor."

Para Berman, o desfecho da COP31 não é um fracasso da ciência ou de suas soluções, mas de liderança política e de um sistema que permite a prevalência da obstrução na mesa de negociações. Ela acusou a indústria de petróleo, de gás e de carvão de negar a ciência climática, além de retardar e enfraquecer as tratativas há décadas. "Esse setor também tem espalhado o medo em relação a preços e escassez, ao mesmo tempo em que torna a vida das pessoas mais cara e obtém lucros recordes", lamentou. A canadense sublinhou que a menção aos combustíveis fósseis no texto final da COP foi bloqueada pela Arábia Saudita e por outros países fortemente influenciados pelo lobby do petróleo e do gás. "Eles estão priorizando a proteção de lucros elevados e de poluidores, em detrimento da proteção das pessoas. Se quisermos manter a população a salvo de incêndios, inundações e ondas de calor cada vez mais letais, precisamos reduzir a poluição e interromper a expansão do petróleo, do gás e do carvão", opinou.

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"Texto fraco"

Líder do Programa em Diplomacia Climática Multilateral do E3G — uma organização internacional independente de pesquisa especializada em mudanças climáticas e transição energética baseada em Londres —, a britânica Cosima Cassel disse ao Correio que a COP31 falhou em não entregar uma resposta para acelerar a implementação do Acordo de Paris e em não demonstrar uma ação coletiva. "Diante de ventos geopolíticos contrários significativos e de obstáculos persistentes, um grupo expressivo de países rejeitou um acordo fraco, a fim de proteger a integridade da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), do Acordo de Paris e da ciência do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas", explicou a especialista, de Antália.

De acordo com Cassel, além de uma estrutura de Presidência da COP31 desafiadora e do foco desequilibrado na decisão final, outras frentes de negociação foram negligenciadas. "Esta COP mostrou que, para se chegar a um consenso ambicioso, é necessária uma diplomacia sólida, capaz de construir apoio entre as capitais ao longo de todo o ano — e não apenas durante a COP. Em um cenário geopolítico tenso, se o trabalho de base não for realizado, não haverá acordo", advertiu.

Apesar da falha da COP31 em firmar um acordo, Cassel vê alguns resultados, como a adoção de decisões sobre o Programa de Trabalho para uma Transição Justa e sobre a meta global de adaptação. "A ONU trabalha baseada no consenso. Um pequeno grupo de países pode bloquear a inclusão de termos que contam com o apoio da maioria das partes. A Arábia Saudita e outros Estados dependentes de petróleo resistiram a qualquer menção à transição para o abandono dos combustíveis fósseis, e a Rússia juntou-se a essa resistência."

VOZES DE ESPECIALISTAS

Cosima Cassel, líder do Programa em Diplomacia Climática Multilateral do E3G (em Londres) (foto: Arquivo pessoal )

"O campo das negociações voltadas ao consenso será um espaço desafiador, diante dos obstáculos geopolíticos. Embora não haja dúvida de que o resultado final da COP31 tenha sido decepcionante, isso não significa que o multilateralismo tenha fracassado. Ele continua sendo essencial para forjar um consenso comum e manter vivo o espírito do Acordo de Paris. O processo da ONU permanece como o único fórum em que cada país tem voz e oportunidade de influenciar os resultados. As ações voluntárias de estados, cidades, empresas, investidores e de alguns governos nacionais estão, cada vez mais, no centro da solução."



COSIMA CASSEL, líder do Programa em Diplomacia Climática Multilateral do E3G (em Londres)

Tzeporah Berman, fundadora e presidente do comitê diretivo da Iniciativa do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis (foto: Erich Saide)

"Trinta e uma cúpulas sobre o clima se passaram e os governos ainda não conseguem chegar a um acordo sobre como enfrentar a principal causa da crise climática: os combustíveis fósseis. Sabemos o que precisa ser feito — a energia renovável tornou-se mais barata e rápida de implementar —, mas países determinados a expandir a produção de combustíveis fósseis continuam a bloquear o progresso, enquanto nações ricas se recusam a fornecer o financiamento necessário para uma transição justa. Esta é, certamente, uma das COPs mais decepcionantes da história."

TZEPORAH BERMAN, fundadora e presidente do comitê diretivo da Iniciativa do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis



O PACTO REJEITADO

Confira algumas das propostas que integraram ou se ausentaram do rascunho bloqueado na plenária

Combustíveis fósseis



O chamado Pacto de Antália falhou em endossar a "transição para o abandono dos combustíveis fósseis", uma demanda de 130 países.

Captura de carbono

Ao invés disso, o texto sugeria capturar e armazenar o carbono presente na atmosfera, uma proposta defendida pelas nações produtoras de petróleo do Golfo Pérsico, que vai na contramão do abandono de combustíveis fósseis.

Eletricidade

Elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até 2035, ante os atuais 23%. A proposta partiu da Turquia, anfitriã da cúpula.

Recursos à adaptação

Durante a COP30, realizada no Brasil, aparecia a meta de destinar US$ 120 bilhões (ou R$ 714 bilhões) anualmente aos países em desenvolvimento para adaptação ao impacto das mudanças climáticas. O número desapareceu nas recentes versões do documento.

REPERCUSSÃO

"Estou profundamente decepcionado pelo fato de a COP31 ter terminado sem um consenso sobre um resultado abrangente. (...) A mensagem central da COP31 é clara: o mundo precisa fazer muito mais para enfrentar a crise climática. E precisa fazer isso agora."

Antonio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU)

"O fracasso da COP31 é um absurdo — é inaceitável que um punhado de "petroestados" tenha poder de veto sobre qualquer menção aos combustíveis fósseis. Querem fazer você acreditar que a crise climática é um problema que o mundo não tem disposição para resolver"

Al Gore, ex-vice-presidente dos EUA e Prêmio Nobel da Paz em 2007

"Não apoiaremos uma decisão que não leve em conta a ciência e que, na verdade, corra o risco de aprofundar o abismo entre os compromissos globais e as ações necessárias... Uma decisão que sequer menciona os combustíveis fósseis."



Darragh O'Brien, ministro do Clima, da Energia e do Meio Ambiente da Irlanda





