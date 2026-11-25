O Banco Central (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovaram, nesta quarta-feira (25), novas regras para conter o endividamento da família. Entre as medidas adotadas, está a redução do limite dos clientes que recorreram de forma frequente ao crédito rotativo.



De acordo com o que foi estabelecido, a limitação será imposta quando o cliente deixar de pagar três ou mais faturas, em meses diferentes, dentro de um período de seis meses, e financiar parte dos valores pelo rotativo.



No entanto, o consumidor deverá ser avisado antes da aplicação da medida. O objetivo é evitar o endividamento excessivo. Os clientes afetados sairão das limitação quando pagar seis faturas seguidas, em dia, ou sanar toda a dívida com o rotativo do cartão. As novas regras entram em vigor em 1º de julho de 2027.

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Outra alteração diz respeito à contratação de operações de crédito, que deverá ocorrer somente por ambiente seguro, como aplicativo do banco, internet banking ou por atendimento presencial nas agências. No entanto, ainda poderão ocorrer ofertas e negociações por meio de aplicativos de mensagens, telefone e outros meios.

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