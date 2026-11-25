O BRB enfrenta dificuldades financeiras após operações envolvendo a compra de carteiras de crédito fraudulentas do Banco Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central - (crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil)

O governo federal descartou, ontem (25/11), qualquer movimento para se envolver na crise financeira do Banco de Brasília (BRB), em meio às especulações sobre uma possível aquisição da instituição pela Caixa Econômica Federal. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que não há tratativas em andamento para participação da União na solução dos problemas enfrentados pelo banco do Distrito Federal.

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“Não há nenhum movimento em curso no governo federal para se envolver nesse assunto”, declarou Ceron durante entrevista coletiva no Ministério do Planejamento, na qual foram apresentadas projeções sobre a execução do Orçamento de 2026. O secretário voltou a reforçar que, naquele momento, não existia iniciativa do governo federal para assumir qualquer compromisso relacionado ao BRB.

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A manifestação ocorreu após a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmar que a Caixa teria interesse em adquirir o banco. Durante visita à Feira de Santa Maria, a chefe do Executivo local disse que o governo trabalha com alternativas para garantir a continuidade da instituição financeira e afastou a possibilidade de quebra. “Sempre falei que a gente tinha algumas alternativas para o BRB. Estamos cuidando disso de perto e nós teremos uma saída, sim, para o BRB. O banco não vai ter problema de quebrar. A Caixa Econômica Federal tem interesse, sim, no BRB”, afirmou.

A declaração colocou a instituição federal no centro das discussões sobre o futuro do banco brasiliense, mas não foi acompanhada de confirmação pública de uma proposta de aquisição. A Caixa não havia se manifestado oficialmente sobre a possibilidade de assumir o BRB. Uma eventual operação poderia resultar na federalização da instituição, com a transferência do controle atualmente exercido pelo Governo do Distrito Federal para a União.

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No mesmo dia, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, esteve no Palácio da Alvorada para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O executivo chegou à residência oficial no fim da tarde, enquanto o chefe do Executivo conduzia encontros com integrantes da equipe econômica para discutir uma proposta de ajuste fiscal e os nomes que deverão compor o governo no próximo mandato. Participaram das reuniões o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros das áreas econômica e administrativa.

Interlocutores negaram que a ida de Vieira ao Alvorada tivesse como objetivo tratar da possível aquisição do BRB. Apesar disso, fontes confirmaram que Lula e o presidente da Caixa conversaram sobre o assunto mais cedo. Pessoas próximas ao executivo também afirmaram que o banco federal não seria o responsável por conduzir uma eventual operação, cuja decisão dependeria da articulação entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central.

O BRB enfrenta dificuldades financeiras após operações envolvendo a compra de carteiras de crédito fraudulentas do Banco Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central. Desde então, a instituição busca alternativas para recompor sua situação financeira e garantir a continuidade das atividades. Entre as possibilidades discutidas está a obtenção de um empréstimo superior a R$ 6,6 bilhões.

A busca por uma saída para a crise ocorre em meio à pressão sobre o banco e ao esforço do governo local para encontrar uma solução que permita preservar a instituição. A possibilidade de participação da Caixa, mencionada por Celina, ainda não se traduziu em uma negociação oficialmente confirmada pelo governo federal, que, por meio da Fazenda, negou qualquer movimento para se envolver no caso.