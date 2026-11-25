O trabalhador poderá usar o vale em mais restaurantes e mercados, sem ficar limitado à rede da empresa que emitiu o cartão - (crédito: Magnific )

Por Mariana Garcia* — O desembargador federal Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), derrubou, na terça-feira (24/11), a decisão que havia suspendido as novas regras para empresas de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR). Com isso, são reestabelecidas as mudanças que ampliam a aceitação dos cartões e estabelecem limites para as taxas cobradas pelas operadoras.

A decisão atende a um recurso da União contra a liminar concedida em 9 de novembro pela 22ª Vara Federal Cível, após uma ação da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). As regras ficam restabelecidas até o julgamento final do recurso. A disputa sobre a legalidade das mudanças, portanto, ainda não terminou.

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Uma das principais mudanças é a exigência de que operadoras com mais de 500 mil trabalhadores beneficiados adotem um sistema que permita o uso dos cartões em diferentes redes de estabelecimentos. Isso significa que o trabalhador poderá usar o vale em mais restaurantes, mercados e outros locais que aceitam esse tipo de pagamento, sem ficar limitado à rede da empresa que emitiu o cartão.

A decisão também restabelece limites para as taxas cobradas pelas operadoras e o prazo de até 15 dias para que os estabelecimentos recebam os valores das compras feitas com os benefícios.

Um dos argumentos considerados pelo desembargador foi a demora da ABBT para questionar as regras. O decreto foi publicado em 12 de novembro de 2025, mas a associação só entrou na Justiça em 25 de setembro de 2026.

Para Laranjeira, o intervalo enfraquece a alegação de que havia urgência para suspender as mudanças. Ele também destacou que não havia comprovação de que as empresas associadas à entidade fossem alvo de processos de punição pelo descumprimento das normas.

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A ABBT questiona se o governo poderia estabelecer as mudanças por meio de decreto. Ao conceder a liminar, o juiz de primeira instância entendeu que a exigência de abertura dos sistemas de pagamento não estava prevista na lei que criou o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

O processo continuará em tramitação no TRF1. A decisão do desembargador é provisória e poderá ser revista no julgamento do recurso.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro