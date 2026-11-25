"Pode ter PLP, pode ter uma PEC, pode ter um PL ordinário e, assim, sucessivamente", disse o secretário executivo da Fazenda, Rogério Ceron. - (crédito: Washington Costa/MF)

No mesmo dia em que o projeto de lei complementar que trata sobre medidas de ajuste fiscal foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, parlamentares já sinalizaram que a intenção do governo federal de trabalhar em uma proposta de emenda à Constituição (PEC), como um novo texto no âmbito da ‘racionalização’ das contas públicas proposta pelo Executivo.

Apesar dessa sinalização por parte de membros da própria base governista, como a líder do governo no Senado Federal, Teresa Leitão (PT-PE), que indicou que a PEC deve ser enviada até o fim do ano, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, evitou confirmar essa informação e, inclusive, negou que já haja uma proposta nessa modalidade.

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“Não tem a PEC. É uma discussão contínua de medidas que nós achamos que há espaço ainda para avançar e medidas adicionais que dão mais segurança ao cumprimento das metas de resultado primário”, disse Moretti, nesta quarta-feira (25/11), em meio à coletiva de apresentação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) do 5º bimestre.

O chefe da pasta, no entanto, destacou que, tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (MDB-AP), quanto o da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já teriam se colocado à disposição para pautar novos projetos. Ele frisou, ainda, ser “importante” que elas sejam colocadas na pauta do Legislativo ainda em 2026, antes das mudanças na composição das duas casas do Congresso Nacional.

“Tem uma janela de oportunidades para isso, então é importante que isso seja feito esse ano e, de novo, nós estamos em discussões internas, não tem ‘o instrumento’, ‘o dia’, ‘a bala de prata’, caso o governo entenda e, em última instância, o presidente Lula entenda que é preciso tomar medidas considerando esse cenário econômico, nós vamos fazê-lo”, salientou Moretti.

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, que também participou da coletiva, reforçou que há um “cardápio” de opções à mesa da equipe econômica e que uma nova medida poderia ser feita por meio de qualquer instrumento. “Pode ter PLP, pode ter uma PEC, pode ter um PL ordinário e, assim, sucessivamente”, disse.

