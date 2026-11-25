Google detalhou nesta quarta as funcionalidades do Modo IA para monitoramento de voos e hotéis na Casa Verão do Google, na Vila Madalena, na capital paulista - (crédito: Roberto Fonseca/CB/D.A.Press)

São Paulo — Apresentadas na tarde desta quarta-feira (25) na Casa Verão do Google, na capital paulista, as novas funcionalidades no Modo IA da Busca facilitam o planejamento das férias de verão e das festas de fim de ano. O mecanismo integra serviços da Localiza e do Carrefour aos Apps Conectados, reúne reservas de mesas em restaurantes e monitora passagens aéreas.

Um levantamento do Google com a Netquest mostra que 70% dos consumidores brasileiros de serviços já utilizam inteligência artificial semanalmente ou todos os dias. A pesquisa aponta ainda que 64% aceitariam delegar tarefas operacionais à tecnologia, desde que preservem o poder de aprovação final.

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Aluguel de veículos e compras de supermercado

A integração de Apps Conectados cruza dados sem exigir a troca constante de abas. Ao adicionar @Localiza no comando de roteiros, quem viaja visualiza agências próximas e confere opções de modelos econômicos para o trajeto. Em seguida, a Busca direciona o usuário ao ambiente da locadora para fechar a reserva.

No setor de compras, o Carrefour figura como o primeiro varejista alimentar brasileiro integrado ao sistema. O consumidor conecta a Conta Google e aciona o @carrefour para calcular listas de churrasco para 15 pessoas ou cardápios de Natal para oito convidados. A ferramenta monta o carrinho com preços e estoques da loja mais próxima.

Segundo o gerente de parcerias estratégicas do Google, Leonardo Marassi, a Busca executa o cruzamento de informações enquanto o usuário mantém o controle para revisar e finalizar a transação no site parceiro em poucos cliques.

Reservas gastronômicas e passagens aéreas

A ferramenta de Reserva de Mesa, apresentada no Google for Brasil, atende restaurantes parceiros cadastrados no TagMe e GetIn. Ao descrever preferências de culinária, bairro, horário e quantidade de pessoas, o público confere mesas disponíveis em tempo real e segue para o endereço digital dos serviços para confirmar.

Para a locomoção, o Modo IA incorpora recursos do Google Voos. A solução permite comparar e monitorar oscilações de valores em mais de 300 companhias aéreas e parceiros no mundo, com envio de alertas no e-mail cadastrado caso ocorra queda de preços.

O jornalista viajou a convite do Google