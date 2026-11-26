A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou, nesta quinta-feira (26/11), o relatório preliminar do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027. O documento estima receitas e despesas totais de R$ 7,449 trilhões e estabelece orientações para a apresentação de emendas parlamentares. A votação do relatório final está prevista para meados de dezembro.

O relatório preliminar representa uma primeira versão da proposta orçamentária e ainda poderá sofrer alterações durante a tramitação. Entre os pontos estabelecidos estão os parâmetros para as emendas individuais e de bancadas estaduais, que somam R$ 44,8 bilhões.

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Do total previsto para 2027, R$ 7,239 trilhões (97,2%) correspondem aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Outros R$ 209,7 bilhões (2,8%) serão destinados ao orçamento de investimento das empresas estatais. A proposta também prevê R$ 2,185 trilhões em despesas relacionadas ao refinanciamento da dívida pública federal, incluindo amortização e rolagem de títulos.

Na comparação com o PLOA de 2026, as despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desconsiderando o refinanciamento da dívida, apresentam crescimento de 12,1%. O orçamento fiscal registra alta de 15,7%, enquanto as despesas da Seguridade Social aumentam 7,4%. Já os investimentos das empresas estatais têm expansão prevista de 6%.

As despesas primárias estão estimadas em R$ 3,418 trilhões. Desse montante, 91,7% correspondem a gastos obrigatórios e 8,3% a despesas discricionárias. O parecer aponta ainda que as despesas da Seguridade Social superam suas receitas em R$ 264,3 bilhões, diferença compensada pelo superavit do orçamento fiscal.

Com a aprovação do relatório preliminar, a comissão inicia a etapa de apreciação dos relatórios setoriais. deputado Domingos Neto (PSD-CE) solicitou durante a sessão que os relatores encaminhem suas decisões até sexta-feira (27), para que as equipes técnicas possam trabalhar na consolidação dos documentos durante o fim de semana.

A expectativa é que os relatórios sejam submetidos à apreciação da comissão na próxima terça-feira (1º/12), quando a reunião da CMO será retomada, às 14h. O parecer final ainda passará pela análise da comissão e, posteriormente, do Congresso Nacional.