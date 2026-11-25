A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, nesta quarta-feira (25/11), o relatório com as estimativas de receitas da União para 2027. O texto reestimou as receitas do próximo ano em R$ 37,1 bilhões, o que resultará em ganho líquido da arrecadação de R$ 17,6 bilhões no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2027.

Segundo o relatório, a mudança corresponde a um aumento de pouco mais de 1% sobre a estimativa de R$ 3.459,3 bilhões da proposta orçamentária para 2027. A revisão busca acomodar as novas legislações com impacto orçamentário aprovadas pelo Congresso Nacional e editadas pelo Executivo desde o envio da PLOA, no fim de agosto.

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A desaceleração da alta do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro a 1,8% também foi considerada. As mudanças, segundo o relatório, indicam que a Receita terá uma redução de R$ 12 bilhões do montante administrado pela pasta. Um aumento de R$ 38,5 bilhões à conta das receitas veio da elevação na estimativa de arrecadação com royalties do petróleo e com comercialização de óleo e gás.

Segundo o relatório, as leis sancionadas em 2026 que alteraram as custas do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e criaram novos fundos, elevaram a previsão de receitas em R$ 3,3 bilhões.

Deve reduzir a arrecadação em R$ 1,1 bilhão a legislação que ampliou o limite de faturamento para enquadramento do microempreendedor individual (MEI) e concedeu remissão integral dos créditos de titularidade da União reduzir.

A lei que fixou alíquotas de CSLL e regras para sociedades resseguradoras deve reduzir a arrecadação prevista em R$ 254,4 milhões. Da mesma forma, a medida provisória (MP) que proibiu as apostas de quota fixa reduziu em R$ 6,7 bilhões a expectativa de receita.

Por outro lado, elevou a previsão de arrecadação em R$ 15,4 bilhões a ampliação de 10% para 20% no corte linear de incentivos fiscais aprovado pelo Congresso Nacional no PLP do ajuste fiscal.

Vale destacar que receitas decorrentes dos impostos criados pela reforma tributária não foram reestimados no relatório, tendo em vista que a alíquota da CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços) ainda não foi fixada, além da edição tardia da MP das alíquotas do Imposto Seletivo, que será cobrado somente a partir de fevereiro de 2027.