União Europeia é o terceiro principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, e fica atrás somente de China e Estados Unidos - (crédito: Semadesc/Divulgação)

Apesar de representar somente cerca de 5% das exportações de carne brasileira, a União Europeia ainda é considerada um dos principais parceiros comerciais do país nesse mercado. Uma estimativa feita pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina (Abiec) acredita que o impacto da suspensão das vendas para o bloco pode gerar uma perda de US$ 500 bilhões para os produtores nacionais até o final do ano. A projeção considera os resultados obtidos nos últimos quatro meses de 2025, ano em que a receita total chegou a US$ 1,058 bilhão, com um volume de 128,9 mil toneladas.

Apesar da estimativa considerar uma perda expressiva, ele pode ser menor do que a entidade prevê, já que houve um crescimento de 15,1% nas exportações para o bloco europeu entre janeiro e outubro de 2026 e o mesmo período do ano anterior. A suspensão da venda de carnes brasileiras para a UE entrou em vigor oficialmente no dia 3 de setembro. A exclusão vale tanto para os bovinos quanto para outros tipos de proteína animal, como carne suína, de frango, pescados e ovos.

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A União Europeia é o terceiro principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, e fica atrás somente de China e Estados Unidos que, somados, representaram cerca de 60% da receita total do produto vendido pelo país. Apesar de ser um dos principais parceiros do Brasil, sobretudo após a entrada em vigor do acordo do Mercosul com o bloco, a relação da UE com o mercado brasileiro foi impactada com a declaração, nesta semana, do presidente da França, Emmanuel Macron, que chamou a carne produzida no país de "dopada".

Para Roberto Perosa, presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), a atitude de Macron é "claramente política" e "protecionista". Ele destaca que o Brasil se tornou o maior produtor mundial de carne bovina, assim como recentemente ultrapassou os Estados Unidos como o maior exportador mundial. Ao todo, ela é vendida a 177 países, como também ressaltou o executivo.

"É um grande absurdo. Não é de hoje que o presidente Macron vem fazendo críticas ao sistema produtivo brasileiro. Com todo o respeito ao presidente Macron, mas parece aquele primo invejoso, que vê o sucesso do seu primo e diz que ele tem aquele problema, aquele outro problema", comenta Perosa, que também cita o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, que considera a carne brasileira com "grande saudabilidade".

Para autorizar a importação de carne de outros países, a regulamentação europeia estabelece a comprovação da não utilização de antimicrobianos como promotores de crescimento e de substâncias reservadas ao tratamento humano durante todo o ciclo de vida dos animais. Para atender a essas exigências, a Abiec, a Confederação da Agricultura e Pecuária Brasileira (CNA) e a Associação Brasileira das Certificadoras por Auditoria e Rastreabilidade (ABCAR) desenvolveram um protocolo de controle, rastreabilidade e certificação, aprovado pelo Mapa e já em implementação.

Segundo a entidade que representa o setor, todas as indústrias associadas à Abiec e habilitadas ao mercado europeu já aderiram a esse protocolo. Para tentar reverter a suspensão, a prioridade neste momento é obter o reconhecimento das garantias oficiais apresentadas pelo governo brasileiro, a reinclusão do Brasil na lista de países autorizados a exportar ao bloco e a negociação de um período de transição que permita restabelecer o fluxo comercial. Sem essa transição, a associação acredita que a adequação integral poderá levar cerca de dois anos, considerando o ciclo produtivo dos bovinos.

Na visão de Ana Beatriz Zanuni, especialista em Comércio Internacional na BMJ Consultores, a preocupação e reticências de membros da União Europeia com a concorrência com a carne brasileira são observadas desde a fase de negociação do Acordo Mercosul-UE, aprovado no início deste ano. Ela ressalta, ainda, que os movimentos de cunho protecionista na Europa, que se posicionaram contrariamente à abertura do mercado europeu ao agro brasileiro, não foram interrompidos com a assinatura do acordo.

"Assim, ainda são observados desafios e insatisfações nas relações comerciais entre os blocos, em vista do objetivo de estabelecimento de um livre comércio pleno, enquanto perdurarem e forem criadas novas barreiras sanitárias e regulatórias", comenta.