Seleção Brasileira derrota os EUA novamente e está a uma vitória da vaga na Copa do Mundo de Basquete - (crédito: Fiba/Divulgação)

Chega de saudade! Depois de 42 anos sem atuar no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a Seleção Brasileira voltou em grande estilo. Na noite desta sexta-feira (27/11), venceu os Estados Unidos por 92 x 88, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027.

O resultado aproximou o Brasil da classificação para o Mundial. Na segunda-feira (30/11), às 20h10, novamente na capital paulista, a equipe verde-amarela enfrenta o México e precisa vencer para carimbar o passaporte. A campanha brasileira soma sete vitórias em nove jogos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na segunda fase das Eliminatórias, cada grupo reúne seis seleções, que carregam as campanhas do estágio anterior. Os três primeiros colocados de cada chave, além do melhor quarto colocado entre os grupos, garantem vaga na Copa do Mundo de 2027, em Doha, no Catar.

O cestinha da partida foi ala-pivô Lucas Dias, com 24 pontos e aproveitamento de 69,2% nos arremessos de três pontos: acertou nove das 13 tentativas. Ele também distribuiu quatro assistências e pegou dois rebotes. O armador Yago foi outro destaque, com 16 pontos e sete assistências. Gabriel Jaú anotou um duplo-duplo, com 12 pontos e 10 rebotes.

Os Estados Unidos vieram ao Brasil sem as principais estrelas da NBA. A delegação americana foi formada basicamente por jogadores da G-League, liga de desenvolvimento da NBA.

A última partida oficial da Seleção Brasileira no Ginásio do Ibirapuera havia sido em maio de 1984. Na ocasião, o Brasil venceu Porto Rico e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles.