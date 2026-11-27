Um golpe fulminante logo no primeiro suspiro de jogo e uma muralha erguida sob pressão até o último minuto garantiram ao Cruzeiro o lugar mais alto possível fora da briga direta pelo título. Nesta sexta-feira (27/11), a equipe mineira venceu o Fluminense por 1 x 0, no Maracanã, pela 37ª rodada. Kaio Jorge marcou logo aos dois minutos. Assim, o time de Belo Horizonte encerrou a sequência invicta dos cariocas com muita eficiência.
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Além disso, o resultado levou o elenco comandado por Artur Jorge aos 69 pontos na tabela. Portanto, o clube somou sua sétima vitória seguida na Série A. Por outro lado, o time carioca estacionou nos 63 pontos e permaneceu em quarto lugar. Contudo, ambos já estão garantidos na fase de grupos da próxima Conmebol Libertadores. Agora, as duas equipes apenas cumprem tabela na rodada final.
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Primeiramente, o time visitante precisou de apenas dois minutos para silenciar o Maracanã. Matheus Henrique roubou a bola no meio e Zé Lucas acionou Gerson. Em seguida, o camisa 8 arrancou e tocou para Bruno Rodrigues. Logo depois, Kaio Jorge dominou na direita e bateu cruzado no pé da trave, sem chances para Fábio.
Depois de sofrer o gol cedo, o Fluminense tentou controlar a posse de bola. Entretanto, os donos da casa esbarraram na forte marcação adversária e nas defesas de Otávio. O goleiro parou boas tentativas de Canobbio e Lucho Acosta. Enquanto isso, os mineiros levavam perigo nos contra-ataques. Inclusive, Matheus Pereira acertou a trave aos 19 minutos. Nos acréscimos, Ignácio ainda salvou em cima da linha uma cavadinha de Gerson sobre Fábio.
Na volta do intervalo, o jogo ganhou contornos dramáticos aos 26 minutos. Naquele momento, Jonathan Jesus recebeu o segundo cartão amarelo após carrinho em Riquelme Felipe. Consequentemente, a equipe visitante ficou com um jogador a menos em campo. Diante disso, o time carioca lançou Ganso, Serna e Hulk no ataque. Assim, os donos da casa encurralaram o adversário na defesa.
Apesar da desvantagem numérica, o Cruzeiro suportou a pressão nos minutos finais. Aos 38 minutos, Ganso bateu colocado da entrada da área e acertou a trave esquerda. Pouco depois, aos 46, Serna cruzou para a segunda trave e Thiago Silva escorou. Na sequência, Hulk finalizou forte na pequena área, mas Otávio fez uma defesa milagrosa. Dessa forma, os mineiros seguraram o placar até o apito final.
FLUMINENSE 0x1 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro 37ª rodada
Data: 27/11/2026
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Kaio Jorge, aos 2’/1ºT (CRU)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli (Hulk, 33’/2ºT), Hércules (Nonato, 15’/2ºT) e Lucho Acosta (Ganso, 14’/2ºT); Canobbio (Riquelme Felipe, 14’/2ºT), Savarino (Serna, 24’/2ºT) e Rodrigo Castillo. Técnico: Marcão
CRUZEIRO: Otávio; Kauã Moraes (Fagner, intervalo), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba (Viña, 25’/2ºT); Zé Lucas (Lucas Silva, 25’/2ºT), Gerson (Gustavo Alves, 30’/2ºT), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues (Felipe Morais, 19’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Cartões amarelos: Lucho Acosta, Rodrigo Castillo e Riquelme Felipe (FLU); Kauã Moraes, Jonathan Jesus e Otávio (CRU).
Cartão vermelho: *Samuel Xavier (FLU); Jonathan Jesus**, aos 26’/2ºT (CRU).
* Recebeu cartão no banco de reservas;
**Recebeu o segundo cartão amarelo por carrinho em Riquelme Felipe.
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