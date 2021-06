"Vai c******"! Messi festeja vitória na banheira do Mané Garrincha

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Reprodução/Instagram)

Lionel Messi costuma ser discreto nas redes sociais, mas na noite desta sexta-feira o craque deu uma demonstração de que está se divertindo na Copa América e muito a fim de tirar o país da fila — a Argentina não ganha título com a seleção principal desde 1993.



Depois da vitória por 1 x 0 sobre o Uruguai, Messi “sabadou” na banheira do Mané Garrincha e comemorou o triunfo contra o arquirrival com Di María, Paredes, Otamendi, De Paul e Correa. O astro argentino publicou a foto de dentro do ônibus a caminho do hotel.

Messi encerrou a publicação com um palavrão: “Vamos c...”, escreveu. “Era importante ganhar hoje, isso nos dará tranquilidade". Messi deu assistência para o gol de Guido Rodríguez no primeiro tempo. Na estreia, marcou golaço de falta contra o Chile, no estádio Nilton Santos, no Rio.

A Argentina voltará a jogar em Brasil nesta segunda-feira contra o Paraguai, às 21h, pela terceira rodada da Copa América. A delegação permanecera em Brasília e treinará neste sábado (19/6), no Defelê, na Vila Planalto, com portões fechados.