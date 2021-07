Surf nas Olimpíadas: Silvana Lima vai às quartas e Tatiana Weston-Webb é eliminada

CB Correio Braziliense

(crédito: Olivier MORIN / POOL / AFP)

O Brasil segue na disputa por uma medalha no surf feminino, mas apenas com uma atleta. Nas oitavas de final, disputada neste domingo (25/7) na praia de Tsurigasaki, a cearense Silvana Lima conseguiu avançar para as quartas na competição sobre a portuguesa Teresa Bonvalot. Já a gaúcha Tatiana Weston-Webb perdeu para a japonesa Amuro Tsuzuki e está fora da disputa.



Nas quartas de final, disputada nesta segunda-feira (26/7), Silvana enfrentará a norte-americana Carissa Moore.

Silvana venceu Teresa Bonvalot por 12.17 a 7.50. E Tatiana Weston-Webb perdeu por 10.33 a 9.00.