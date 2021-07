Brasil vai à semifinal do tênis e iguala melhor marca histórica do esporte no país

TM Thays Martins

(crédito: Wander Roberto/COB)

A dupla formada por Luisa Stefani e Laura Pigossi conseguiram um resultado que não era alcançado desde 1996 pelo tênis brasileiro e o melhor já alcançado pelo tênis feminino. Elas venceram as norte-americanas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegul nas quartas de final, nesta quarta-feira (28/7), e avançaram para as semifinais das Olimpíadas de Tóquio, igualando o melhor resultado que o país já tinha conquistado.

Antes delas, somente Fernando Meligeni, na chave de simples masculino, conseguiu chegar à semifinal no esporte, em Atlanta (1996). Na ocasião, o ex-tenista, considerado um dos dez melhores do país, perdeu para o espanhol Sergi Bruguera e na disputa pelo bronze para o indiano Leander Paes, terminando o torneio em quarto lugar.

No caso do tênis feminino, todas as atletas que foram aos Jogos Olímpicos conseguiram no máximo uma vitória na mesma edição.

Na disputa desta quarta, que garantiu a dupla paulista uma vaga na semifinal, elas venceram de virada no tie break com parciais de 1/6, 6/3 e 10-6, depois de 1h28m de confronto. Na disputa por um lugar no pódio, elas irão enfrentar as suíças Viktorija Golubic e Belinda Bencic, que será disputado nesta quinta-feira (29/7) às 5h30.

Nas redes sociais, Luísa comemorou o resultado e mirou a medalha inédita. Laura destacou que elas ainda estão em busca de mais. "Muito felizes com o resultado, mas não satisfeitas. Seguimos na busca. Obrigada a todos pelas mensagens e toda a energia positiva! Vocês são incríveis", disse.

Mais tênis



Nas duplas mistas, o Brasil não deu a mesma sorte. Marcelo Melo e Luisa Stefani foram derrotados por 6/3 e 6/4 pela dupla da Sérvia Novak Djokovic, e Nina Stojanovic, considerados os melhores do mundo. No masculino, a passagem por Tóquio foi encerrada na primeira rodada contra os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic.

