"Mesmo que eu não tivesse ganhado, teria feito história", diz Rebeca Andrade

JG Jéssica Gotlib

No solo, ginasta se apresentou ao som do funk Baile de Favela - (crédito: Martin BUREAU / AFP)

A prata inédita de Rebeca Andrade no individual geral da ginástica artística nesta quinta-feira (29/7) colocou o nome da atleta na história. Mas, como ela mesmo disse, a própria trajetória seria memorável de qualquer forma. Em uma entrevista emocionada logo depois da final, Rebeca agradeceu a todas as pessoas que a apoiaram durante a carreira, em especial à mãe Rosa Santos.

"Essa medalha, como eu falei, não é só minha, é de todo mundo. Todo mundo sabe da minha trajetória, de tudo o que eu passei. Se eu não tivesse cada pessoa dessa na minha vida isso aqui hoje não teria acontecido", começou a atleta. Ela completou lembrando do caminho que percorreu até o pódio olímpico. "Eu acho que, mesmo se eu não tivesse ganhado a medalha, eu teria feito história. Justamente pela minha história, pelo meu processo para chegar até aqui", disse.

O agradecimento especial foi para a mãe, dona Rosa, que criou sozinha os oito filhos na periferia de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo; e a todos os brasileiros que torceram por ela durante a competição. "Vocês sabem que mesmo longe eu senti a energia de vocês. Eu estou levando essa medalha para a gente e estou muito feliz e orgulhosa de mim e orgulhosa por ter pessoas maravilhosas que trabalham junto comigo", emendou.

Rebeca ainda aconselhou jovens que, como ela, sonham em ser atletas de alto rendimento: "Eu gostaria de dizer para vocês não desistirem, para acreditarem no sonho de vocês e seguirem firme porque dificuldade a gente sempre vai ter. Mas a gente tem que ser forte o suficiente para passar por cima (delas). Graças a Deus, eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram no meu processo e eu espero de verdade que vocês tenham pessoas incríveis que ajudem vocês a chegarem no topo, assim como eu cheguei."

Simone Biles

Perguntada sobre a saída da ginástica Simone Biles (estrela do time dos Estados Unidos) da competição, a brasileira não titubeou. “As pessoas têm que entender que o atleta não é um robô, ele é um ser humano. Então, a decisão que ela tomou foi a coisa mais sábia que ela pode fazer por ela", argumentou. A ginasta lembrou que, para qualquer modalidade, a saúde mental é algo tão importante quanto a física: "não se brinca com a cabeça."

Para Rebeca, a atitude de Biles é motivo de orgulho. "Todo mundo sabe que ela é a melhor do mundo. Ela tem todo talento, é incrível mesmo. Eu sempre admirei muito isso porque a pressão em cima dela era constante. Era difícil. Ela tem que entrar no ginásio para se divertir e não pensando 'eu tenho que ganhar porque se não vai acontecer isso e isso e isso'. Fiquei orgulhosa dela por ter tido essa atitude e ter pensado nela antes de qualquer coisa", concluiu.

A brasileira fez um paralelo dizendo que também conversa muito com a psicóloga da seleção brasileira para manter o emocional equilibrado e que hoje é uma atleta diferente e se sente mais preparada, nesse sentido, do que em 2016. "Eu estou muito feliz por estar aqui também e por ter conquistado minha medalhinha. Pode vir qualquer uma que estou feliz demais. Pode não vir também que eu estou feliz demais. E até a próxima. Domingo eu estou aqui, hein”, convidou. Rebeca Andrade vai participar das finais individuais em dois aparelhos: salto e solo.