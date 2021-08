Isaquias e vôlei na final: veja dia olímpico do Brasil e o que vem por aí

JM Júlia Mano*

Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 terminam no domingo (8/8), com a Cerimônia de Encerramento a partir das 8h (de Brasília) -

A Seleção feminina de vôlei venceu a Coreia do Sul e vai brigar pelo tricampeonato olímpico nos Jogos de Tóquio-2020, que entraram na reta final. A equipe do hipismo brasileiro também disputa a final no fim de semana. O piauiense radicado em Brasília Kawan Pereira carimbou o passaporte para a semifinal dos saltos ornamentais, assim como Isaquias Queiroz fez na canoagem.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

» Canoagem C1 1000m



Isaquias Queiroz venceu a bateria classificatória e avançou para a semifinal que ocorre nesta sexta-feira (6/8), a partir das 21h44 (de Brasília). O companheiro do baiano da categoria C2 1000m na modalidade, Jacky Godmann, ficou na 6ª colocação e deixou os Jogos Olímpicos.

» Atletismo

Felipe Santos fechou o circuito do decatlo no 18º lugar. Erica Sena, da marcha atlética, viu a medalha de bronze escapar ao fim dos 20 km. A brasileira sofreu uma advertência faltando 2 km para a linha de chegada e finalizou a participação no torneio na 11ª colocação.

» Saltos Ornamentais

Kawan Pereira avançou às semifinais, que serão nesta sexta-feira (6/8), às 22h (de Brasília). O brasileiro terminou a fase classificatória no 17º lugar, ao somar 371,65 pontos. Já Isaac Santos se despediu de Tóquio por terminar em 20º, fora da zona de classificação para a fase seguinte.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Time Brasil (@timebrasil)

» Pentatlo Moderno

A brasilaira Ieda Guimarães caiu do cavalo no hipismo e não teve bom desempenho na natação e no laser run, terminando a disputa do pentatlo moderno na última colocação. A modalidade envolve cinco esportes: hipismo, esgrima, natação e a combinação de tiro esportivo com corrida (laser run).

» Hipismo

O grupo brasileiro de salto por equipes segue vivo na briga pela medalha olímpica. Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa terminaram a fase classificatória em oitavo lugar. A final será no sábado (7/8).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Time Brasil (@timebrasil)

» Vôlei

Sem a oposta Tandara, suspensa por “potencial violação de regra antidopagem”, a Seleção feminina dominou a Coreia do Sul por 3 sets a 0 (25/16, 25/16, 25/16) e vai para a final. A equipe brigará pelo terceiro ouro olímpico diante dos Estados Unidos, na madrugada de sábado para domingo (8/8).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Conf. Bras. de Voleibol ???? (@cbvolei)

Confira o quadro de medalhas

*Estagiária sob supervisão de Maíra Nunes