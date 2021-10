Comemoração? Torcedores são flagrados fazendo sexo em banheiro de estádio

RN Ronayre Nunes

Que forma inusitada de comemorar a vitória do time, não é mesmo? - (crédito: Reprodução/Twitter/@BarstoolPhilly)

Um casal foi flagrado fazendo sexo dentro do banheiro de um estádio na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O homem e a mulher foram denunciados por outros torcedores.



O casal estava dentro de uma cabine reservada no banheiro masculino do estádio. Devido a cabine ter a parte inferior aberta, era bem fácil perceber os pombinhos no local. Após muitas pessoas começarem a entrar dentro do banheiro, a polícia foi até o lugar e bateu na porta pedindo que os dois saíssem.

Ao deixarem a cabine os dois acabaram algemados.

Can’t take Philly fans anywhere (via ig/willlliamharris) pic.twitter.com/4s1w0hpQM2 — Barstool Philly (@BarstoolPhilly) October 10, 2021

Apesar da detenção, o dia não foi totalmente ruim para o casal. O jogo que eles haviam ido assistir era um clássico entre os Carolina Panthers e o Philadelphia Eagles pela NFL, a liga de futebol norte-americano. E os Eagles levaram a melhor (21 a 18), justamente a tradicional camisa verde usada pelos apaixonados. Será que eles não estavam apenas comemorando?