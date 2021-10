Flamengo decepciona os torcedores e empata em 0 x 0 com o Cuiabá

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Cortes/Flamengo )

O Flamengo parou no ferrolho do Cuiabá e decepcionou no Maracanã: 0 x 0, ontem, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca, então, perdeu chance de diminuir mais a diferença para o Atlético-MG, que foi derrotado pelo Atlético-GO. O Fla encurta em um ponto, o que não muda o panorama.

O jogo foi praticamente um ataque contra defesa, em que o clube carioca, sem inspiração e sem ideias, frustrou a torcida no Maracanã. O Flamengo pressionou, pressionou e pressionou. Entretanto, o Cuiabá resistiu bem. O Fla teve um gol anulado no primeiro tempo, logo aos oito minutos.

O técnico Renato Gaúcho contou com retorno de Everton Ribeiro e Gabigol, que estavam com a Seleção Brasileira. Já o chileno Isla ficou fora, devido ao cancelamento de um voo. O zagueiro Rodrigo Caio não atuou por seguir um controle de carga estabelecido pelo departamento médico. David Luiz, Arrascaeta e Bruno Henrique estão lesionados.

Renato, por sinal, teve um reencontro com um antigo parceiro de Flamengo: Jorginho, técnico do Cuiabá. Os dois foram campeões pelo clube carioca em 1987. O ex-lateral-direito atrapalhou a vida rubro-negra.

O Flamengo partiu para cima do Cuiabá. O clube carioca rodava a bola e encurralava o rival. Aos oito minutos, Michael se aproveitou de vacilo da zaga, ficou com a bola e marcou. Entretanto, a arbitragem marcou impedimento de Matheuzinho, na origem da jogada. O lateral-direito foi lançado por Gabigol e, para o árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP), chamado pelo VAR, ele interferiu no lance e anulou a jogada, apesar de Empereuer ter dominado a bola.

O jogo era praticamente um ataque contra a defesa. Entretanto, o clube carioca parou na forte marcação do rival. O Flamengo trabalhava a bola, mas encontrava dificuldade para criar. O Cuiabá, por sua vez, buscava o contra-ataque. Em um deles, Clayson foi travado por Willian Arão.

O segundo tempo começou da mesma maneira: ataque contra defesa. O Cuiabá resistia. Aos 11 minutos, Renato lançou Kenedy no lugar de Thiago Maia. O Flamengo pressionava. Gabigol cabeceou por cima e Michael errou o alvo. O técnico do Flamengo, aos 28 minutos, tirou Everton Ribeiro e Gabigol. Entraram Vitinho e Vitor Gabriel. Pedro não foi relacionado, ainda pela pancada sofrida no último jogo.

Vice-líder, o Flamengo agora tem 46 pontos, dez a menos do que o Atlético-MG. O clube carioca tem dois jogos a menos em relação ao rival mineiro. Na próxima rodada, o Fla tem o clássico com o Fluminense, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Antes, o clube carioca inicia a semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida contra o Athletico-PR é nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Já o Cuiabá volta a campo no domingo e visita o líder Atlético-MG, domingo, no Mineirão.

Grêmio ganha fôlego para sair do Z4

O Grêmio conquistou uma importante vitória ontem para seguir brigando para sair do Z4 do Brasileirão. Na estreia do técnico Vagner Mancini, a equipe derrotou o Juventude por 3 x 2 na Arena, pela 27ª rodada, e chegou a 26 pontos, ficando a dois de deixar a zona de rebaixamento do torneio.

O Tricolor teve mais posse de bola desde o princípio e pressionou o adversário para tentar sair na frente, enquanto os visitantes buscaram o ataque nas transições em velocidade. Depois de algumas chegadas sem muito perigo, os donos da casa conseguiram ficar em vantagem com dois gols em sequência.

Aos 22 minutos, Alisson desviou cruzamento na área, Douglas Friedrich fez grande defesa e a sobra ficou com Douglas Costa, que dividiu com o goleiro e marcou para o Grêmio. Um minuto depois, Diego Souza pegou rebote e ampliou o placar.

O Grêmio voltou atacando para o segundo tempo e anotou mais um logo aos 10 minutos, com Villasanti. O Juventude continuou tentando e diminuiu com Sorriso e Roberson.

Atlético-MG perde invencibilidade de 18 jogos

Líder da classificação e grande candidato ao título, o Atlético-MG viu o fim de uma sequência de 18 jogos invicto no Campeonato Brasileiro. Ontem, a equipe do técnico Cuca foi derrotada por 2 x 1 pelo Atlético-GO, no estádio Antonio Accioly, na capital goiana. O herói da vitória goiana foi o zagueiro Oliveira, que entrou durante o jogo e marcou o gol que definiu o confronto.

Estacionado nos 56 pontos da classificação, o Galo não terá muito tempo para se lamentar e se concentra no confronto de quarta-feira contra o Fortaleza, na primeira semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, volta a campo no domingo diante do Cuiabá, no Mineirão. Já o Atlético-GO joga pela competição nacional na segunda-feira, dia 25, contra o Grêmio, novamente em casa.

A partida teve muita emoção e novamente uma participação do VAR polêmica. Ainda no primeiro tempo, o Galo reclamou de um pênalti depois de um toque de mão dentro da área dos donos da casa. O árbitro Raphael Claus chegou a ir ao monitor, mas não considerou o lance uma infração.

Ainda assim, o Galo manteve o domínio territorial em campo e abriu o placar no começo do segundo tempo. Após escanteio batido pela direita, Nathan Silva apareceu na primeira trave, desviou de cabeça e mandou para o fundo da rede.

A festa dos visitantes não durou muito tempo. Aos 21 minutos, Marlon Freitas ganhou bola no campo de ataque, fez passe pela direita da área para Janderson finalizar na saída do goleiro.

No fim, o Atlético-MG tentou intensificar o ritmo, mas acabou castigado com a virada do Atlético-GO. Janderson ficou com a sobra pela direita no campo de ataque, bateu rasteiro para dentro da área e encontrou Oliveira na segunda trave. O zagueiro dominou com estilo e mandou paro fundo da rede, dando números finais ao marcador.

Santos continua fora da zona do rebaixamento

O Santos empatou em 0 x 0 com o Sport neste domingo, na Arena Pernambuco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate tira o Peixe da zona do rebaixamento e leva o time ao 15º lugar, com 29 pontos. O Sport ainda é o 18º, com 27.

O Alvinegro não fez uma boa partida em Pernambuco e viu o Leão da Ilha criar as principais chances do jogo. Estreante, o goleiro Jandrei fez duas defesas.

Na próxima rodada, o Santos receberá o América-MG no sábado, na Vila Belmiro. O Sport visitará o Palmeiras na segunda-feira da próxima semana.

O primeiro tempo na Arena Pernambuco foi de pouquíssimas chances criadas. Depois de início ruim, o Santos passou a controlar o jogo, mas teve dificuldades ofensivas contra o Sport.

As duas principais chegadas da partida foram do Peixe. Na primeira, Marinho cruzou e Raniel cabeceou para defesa de Mailson. Na segunda, Zanocelo fez corta-luz e Lucas Braga bateu na trave.

Bragantino cede empate nos minutos finais

O Bragantino tropeçou ontem e não conseguiu administrar sua posição no G-4 do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista viajou até o Nordeste para enfrentar o Ceará. Após abrir uma vantagem de dois gols, foi surpreendido nos minutos finais e cedeu o empate por 2 x 2 na Arena Castelão.

Pressionado com a vitória do Palmeiras mais cedo, o Braga escorregou fora de casa! Com o empate, o Massa Bruta chega aos 42 pontos e deixa o Verdão no G-4, com 43. Ao mesmo tempo, o Vozão ganha um respiro contra o Z-4 e chega aos 31 pontos.

Em partida movimentada, as duas equipes trocaram ataques no início de jogo. Quem levou a melhor foi o Braga, aos 11 minutos, com Helinho. Aos 24 do segundo tempo, os paulistas ampliaram com Alerrandro.

O jogo parecia estar definido, mas, nos minutos finais, Fabrício Bruno fez contra e Gabriel Lacerda decretou o empate cearense.