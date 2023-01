NFL abre playoffs com a rodada de Wild Card neste sábado (14/01)

PM Paulo Martins*

É chegada a hora dos playoffs da National Football League (NFL). A partir deste sábado (14/01), a rodada de Wild Card, um termo cultural da liga, sem tradução direta com um sentido para tal data, abre os playoffs de 2022. Das 14 franquias classificadas, 12 entram em campo, com os líderes de cada conferência da temporada regular entrando em campo apenas na etapa seguinte, na próxima semana.

Com isso, os donos da folga são o Kansas City Chiefs, na Conferência Americana, e o Philadelphia Eagles, na Conferência Nacional. Ambos enfrentam a equipe pior classificada vinda desta fase anterior, uma espécie de oitavas de final, apesar de serem apenas seis jogos. Os vencedores conferenciais atuam em casa a partir das semifinais de conferência (quartas de final) em caso de avanço até o Super Bowl LVIII, a ser disputado no State Farm Stadium, em Glendale, casa do Arizona Cardinals, no dia 12 de fevereiro.

Dita regra, entretanto, não vale caso a final da Conferência Americana seja entre os Chiefs e o Buffalo Bills, pela igualdade no número de derrotas na primeira fase, com três para cada. O time do estado de Nova York teve esta salvaguarda devido à suspensão do jogo da Semana 17, diante do Cincinnati Bengals, pela parada cardíaca do safety Damar Hamlin, em um contexto de luta pela ponta da AFC.

Nesta quarta-feira (11/01), o jogador teve alta do Hospital Universitário de Cincinnati e em breve deve retornar ao campo do Highmark Stadium para defender seu time. Este tema é apenas um entre os tantos a serem vistos na rodada de Wild Card em cada um dos seus confrontos particulares:



San Francisco 49ers x Seattle Seahawks - 14/01 (18h30)

A franquia-sensação joga em casa contra um rival de divisão, em meio a diferentes contextos de classificação. Os Niners tiveram uma grande reviravolta em sua temporada: perdeu, por lesão, seu principal quarterback, Jimmy Garoppolo, e achou em um inesperado reserva, Brock Purdy, a sua solução para ser o segundo melhor da NFC.

Entretanto, do outro lado se encontrará contra uma equipe fria e calculista. Após ter perdido o ídolo Russell Wilson para o Denver Broncos, o lançador Geno Smith liderou uma retomada aos trancos e barrancos para chegar à pós-temporada, com direito a vitória na prorrogação contra o Los Angeles Rams, na Semana 18, e combinação de resultados, para ir ao Levi’s Stadium, onde sofreu 27 x 7 na Semana 2, tendo perdido a revanche em sua casa por 21 x 13.



Jacksonville Jaguars x Los Angeles Chargers - 14/01 (22h15)

O contexto deste duelo se dá sobretudo entre os dois quarterbacks. Grandes revelações com apenas um ano de diferença no draft, a seleção dos universitários pelos times da NFL, se enfrentam em grande batalha no TIAA Bank Field, na Flórida. Convocado pelos Jags na primeira escolha de 2021, Trevor Lawrence já é a nova cara e realidade de seu time em sua primeira aparição no mata-mata.

A estreia do correspondente dos Chargers, recrutado em 2020, também tende a ser complicada pela grande pressão da ocasião e da linha defensiva rival. Entretanto, para um acostumado às blitz, tipo de marcação com mais de cinco defensores, será necessário provar a calma e a paciência em seu ponto alto da carreira. A expectativa de equilíbrio está justamente nas capacidades destas ascendentes estrelas da liga.



Buffalo Bills x Miami Dolphins - 15/01 (15h)

Apesar de serem conhecidos rivais de divisão, este tende a ser o duelo mais equilibrado das chaves. Isto porque a formação da Flórida conta sem seu quarterback titular, Tua Tagovailoa. Sua ausência foi amplamente sentida na sofrida classificação por apenas 11 x 6 diante do New York Jets, na rodada final, apesar de jogar em casa.

Porém, além da condição de visitante e da potencial neve nesta época do ano pelos lados de Buffalo, os Golfinhos encaram um time potente e com um quarterback como Josh Allen querendo se consolidar como Most Valuable Player (MVP, ou o melhor jogador) da temporada. Para isto, os Bills devem marchar passo a passo a caminho de fases mais agudas.



Minnesota Vikings x New York Giants - 15/01 (18h30)

Tido como equipe azarada nos playoffs, os Nórdicos querem cortar a escrita e para isso atuam em casa, contando com o bom retrospecto na fase regular. Um time equilibrado e com apresentações acima do acostumado para o torcedor faz a franquia sonhar com o inédito título do Super Bowl.

Contrariamente, o tetracampeão do troféu Vince Lombardi, como é chamada a taça da final da NFL, vem com força e estratégia, como utilizou para ser longevo na temporada regular. Para isto, a combinação pelo ar, com o lançador Daniel Jones em boa fase, e pelo solo, com o experiente corredor Saquon Barkley, dão aos visitantes motivos de sobra para crer na classificação.



Cincinnati Bengals x Baltimore Ravens - 15/01 (22h15)

Os rivais da AFC Norte voltam a se encontrar pela segunda semana seguida. No último domingo, os donos do Paul Brown Stadium triunfaram em seu campo por 27 x 16, obtendo a revanche dos 19 x 17 da Semana 5, no terreno dos Corvos. Para repetir a dose, o atual vice-campeão do Super Bowl deseja manter a atenção e a performance.

Do outro lado, a preocupação está na titularidade do quarterback Lamar Jackson, com lesão em um dos joelhos. Seu caso foi posto pelo departamento médico como condicionado à avaliação semana a semana, e o camisa de número oito está em questionável, cabendo aos médicos e ao técnico Jim Harbaugh decidir pelo uso e pelo risco de seu principal jogador.



Tampa Bay Buccaneers x Dallas Cowboys - 16/01 (22h15)

O curioso ano de Tom Brady ainda o trouxe, surpreendentemente, a mais uma pós-temporada. Após o término com a modelo brasileira Gisele Bündchen, o heptacampeão do Super Bowl, empurrou os Bucs de forma desesperada para vencer a tíbia NFC Sul, sendo o único time desses playoffs a entrar com campanha negativa (oito vitórias e nove derrotas). O direito do mando de campo cabe a todos os campeões divisionais na rodada de Wild Card.

Por sua vez, o America’s Team focam no ataque como contrapartida para vencer no Raymond James Stadium e iniciar seu ritmo para tentar o hexacampeonato. O lançador Dak Prescott, que conta com grandes nomes ao lado no ataque, como o recebedor CeeDee Lamb e o corredor Ezekiel Elliott, busca, por sua vez, a melhor forma em campo após voltar de uma lesão no polegar direito. Coincidentemente, o afastamento se deu na Semana 1, contra os mesmo Buccaneers, que, no Texas, fizeram a festa por 19 x 3.



