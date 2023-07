Guia da rodada 14 do Brasileirão: jogos, escalações e onde assistir

GB Gabriel Botelho*

A segunda rodada do mês de julho do Brasileirão, a 14ª do campeonato, se tornará num verdadeiro mata a mata. Com dois confrontos diretos no G-4, e mais dois entre a quinta e a oitava posições da tabela, a segunda das cinco jornadas do mês poderá causar resultados determinantes aos próximos passos do torneio. O pontapé inicial será decretado com o embate entre Cuiabá e Bahia, no sábado (8/7), às 16h, enquanto o encerramento acontecerá através do confronto entre Grêmio e Botafogo, no domingo (9/7), às 18h30.

O jogo que encerrará a rodada, aliás, marcará a batalha entre os dois primeiros colocados do Brasileirão. O Botafogo, atual líder com vantagem de sete pontos à frente do Imortal e o desafio de provar seu valor com o novo comandante, Cláudio Caçapa, viajará a Porto Alegre para enfrentar uma equipe que não é derrotada em casa há oito partidas.

Em São Paulo, o quarto colocado Palmeiras receberá o terceiro, Flamengo. Separados por dois pontos, os grandes protagonistas do futebol nacional dos últimos anos protagonizarão um embate portador de nível técnico altíssimo, e poderão movimentar posições na tabela. O Grêmio, em relação ao Flamengo, está apenas um ponto na frente, enquanto o RB Bragantino, quinto colocado, tem a mesma pontuação que o Palmeiras.

Além do próprio Bragantino, os três times seguintes na tabela também estarão frente a frente durante o fim de semana. O quinto colocado receberá o sétimo, o São Paulo, separados por apenas dois pontos. Enquanto isso, o sexto, Fluminense, enfrenta o Internacional, oitavo colocado, no Rio de Janeiro. Ambas as equipes possuem a mesma pontuação. Ou seja, quaisquer resultados poderão gerar alterações na tabela e ensaiar caráter definitivo na corrida pelos principais objetivos no torneio.



Cuiabá x Bahia:

Na Arena Pantanal, um duelo entre centro-oestinos e nordestinos. O confronto marcará o embate entre duas equipes presentes na parte de baixo da tabela, onde lutam pela fuga do Z-4 e uma eventual vaga à Sul-Americana de 2024. Nas últimas cinco rodadas, o Tricolor Baiano vive fase pior em relação ao Matogrossense. Duas derrotas, dois empates e uma vitória, enquanto o adversário, tem duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Data: sábado, às 16h

Local: Arena Pantanal

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Denilson, Fernando Sobral e Raniele; Jonathan Cafu, Iury Castilho e Deyverson. Técnico: Toni Oliveira.

Bahia

Marcos Felipe; André, Gabriel Xavier, Kanu e Ryan; Rezende e Acevedo; Ademir, Cauly e Thaciano; Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Vasco x Cruzeiro



Mal das pernas, o Vasco retomará o campeonato dentro da zona da degola. Com apenas 9 pontos em 39 possíveis, está na antepenúltima colocação e venceu apenas uma das últimas cinco rodadas. Apesar de agora enfrentar uma equipe não tão boa quanto o adversário da última rodada (Botafogo), o Cruzmaltino terá pela frente o Cruzeiro, que luta para entrar no G-8. A três pontos de distância do oitavo colocado, o Inter, poderá alcançar o feito se vencer e contar com uma combinação de resultados.

Data: sábado, às 16h

Local: São Januário

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Paulo Henrique; Zé Gabriel, Marlon Gomes e Figueiredo (Rayan); Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira (Erick Marcus). Técnico: William Batista (interino)

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Reynaldo (Neris), Luciano Castán e Kaiki; Mateus Vital, Filipe Machado e Matheus Jussa; Wesley, Bruno Rodrigues (Henrique Dourado) e Stênio. Técnico: Pepa

Atlético-MG x Corinthians

O embate no Mineirão marcará o reencontro entre as equipes desde a série vivida pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. Agora sob o comando de Felipão, o Galo buscará se manter no páreo por uma vaga entre as primeiras seis equipes do campeonato. Porém, para isso precisará voltar a vencer, o que não consegue há quatro rodadas. O Timão, da mesma maneira, não está em boa forma. A apenas um ponto do Z-4, poderá amargar a 17ª posição se for derrotado ou empatar, a depender de uma combinação de resultados.

Data: sábado, às 18h30

Local: Mineirão

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Atlético-MG

Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson e Arana; Battaglia, Edenílson, Zaracho e Igor Gomes; Pavón e Hulk. Técnico: Felipão

Corinthians

Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Bidu; Moscardo, Maycon e Ruan Oliveira; Biro, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo



Coritiba x América-MG

O 14º compromisso do Coxa será o segundo seguido diante de uma equipe verde, e, assim como fez diante do Goiás na última rodada, buscará a vitória para sair da última posição. Com 7 pontos, tem vivido um roteiro de rebaixamento, e só poderá subir na tabela em caso de vitória neste confronto direto. O América-MG, uma posição e dois pontos à frente, vive situação atual oposta: enquanto o rival da vez venceu a primeira das últimas cinco rodadas, a equipe mineira venceu apenas o primeiro jogo dos últimos cinco.

Data: sábado, às 18h30

Local: Couto Pereira

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Coritiba

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Boschilia e Marcelino Moreno; Robson, Rodrigo Pinho e Alef Manga.

América-MG

Mateus Pasinato; Marcinho, Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal e Emmanuel Martínez; Everaldo, Benítez e Juninho; Mastriani.

Palmeiras x Flamengo

Além de confronto direto na tabela, o confronto se trata das principais equipes do país frente a frente. Além de terem compartilhado grandes conquistas nos últimos anos, são donos dos dois mais recheados plantéis do Brasil, e, portanto, prometem protagonizar um jogo de altíssimo nível técnico. O embate será tratado como uma final, pois ambas as equipes ocupam posições muito próximas na tabela e o resultado pode ser determinante na corrida pelo título atrás do líder disparado, o Botafogo. Além disso, as recentes polêmicas extra-campo entre as cúpulas de ambas as equipes e a CBF poderá aquecer o confronto.

Data: sábado, às 21h

Local: Allianz Parque

Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações:

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Victor Hugo, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Santos x Goiás



Na 14ª posição, o Peixe busca engatar uma sequência positiva para deixar a situação ameaçadora que se encontra - está a dois pontos do Z-4. Porém, não vence uma única partida desde o dia 14 de maio. Apesar disso, poderá contar com um confronto que não trará um adversário protagonista de um momento superior ao próprio. Em 17º lugar, o Goiás está na zona do rebaixamento e precisa de uma vitória e contar com tropeços de Corinthians e Bahia para subir na tabela. Ambas as equipes possuem dois dos piores ataques da competição, com 11 gols.

Data: domingo, às 11h

Local: Vila Belmiro

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Santos



João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Fernández e Dodi; Mendoza, Lucas Lima e Lucas Braga; Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

Goiás



Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian e Zé Ricardo; Matheus Santos, Guilherme e Alesson; Matheus Peixoto. Técnico: Armando Evangelista.

Fluminense x Internacional

O embate entre as equipes será um dos dois confrontos diretos nas quatro colocações abaixo do G-4. Apesar de não estarem colados na classificação, possuem a mesma pontuação e têm vivido momentos de altos e baixos. Além de alternar vitórias e derrotas, vivem forma recente semelhante: duas vitórias, dois empates e uma derrota para o Fluminense, contra três vitórias e dois empates para o Internacional. Possuem, também, os mesmos 14 gols sofridos. O confronto, ao menos na teoria, promete equilíbrio entre as partes. Vale destacar, inclusive, que o Fluminense não derrota a equipe gaúcha desde novembro de 2021.

Data: domingo, às 16h

Local: Maracanã

Transmissão: Globo e Premiere

Prováveis escalações:

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; Lima, André; John Arias, Ganso, Keno; Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Inter



John; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Rômulo, Johnny; Jean Dias; Mauricio, Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

RB Bragantino x São Paulo

O outro embate nas quatro posições abaixo do G-4. Separados por apenas dois pontos, ambas as equipes podem entrar no pelotão da frente, a depender de uma combinação de resultados favorável, assim como Fluminense e Internacional. Apesar de ter bons números defensivos, com 13 gols sofridos, o São Paulo terá pela frente um dos melhores ataques da competição, com 22 gols, atrás apenas de Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Para somar três pontos, o São Paulo precisará vencer longe dos próprios domínios, algo que ainda não aconteceu no campeonato.

Data: domingo, às 16h

Local: Nabi Abi Chedid

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom, Ramires e Lucas Evangelista; Thiago Borbas e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.



São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Patryck; Pablo Maia, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Juan. Técnico: Dorival Júnior.

Fortaleza x Athletico-PR



Mais um duelo entre equipes que estão muito próximas umas das outras na tabela. Com a mesma pontuação, ambos os times lutam para chegar mais perto do G-6. Por ostentar a segunda melhor defesa do campeonato, com 11 gols, atrás apenas do Botafogo, o tricolor cearense irá propor um desafio para o Athletico-PR. Na Arena Castelão, o Fortaleza ainda não foi derrotado no Brasileirão 2023. O Furacão, porém, poderá contar com a ótima fase de Vitor Roque e o entrosamento da equipe para levar os três pontos para o Paraná.

Data: domingo, às 18h30

Local: Arena Castelão

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules, Tomás Pochettino e Lucas Crispim; Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Athletico-PR

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Fernandinho, Vítor Bueno e Christian; Vítor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho (interino)



Grêmio x Botafogo

O embate entre os dois primeiros colocados do campeonato fechará a rodada. Marcado pelo embate entre o segundo melhor ataque do torneio (Grêmio) contra a melhor defesa (Botafogo), o confronto, apesar de não ter caráter decisivo e não promover mudanças imediatas na ponta da tabela, poderá causar impactos futuros ao andamento da competição. O Botafogo, sete pontos na frente, poderá aumentar a vantagem na liderança e ganhar mais fôlego na corrida pelo título em caso de vitória, e ainda dar margem ao Flamengo ou ao Palmeiras para ultrapassar o segundo colocado. No entanto, caso o Imortal dê aos torcedores presentes na Arena do Grêmio uma vitória, encurtará a distância do líder e poderá se sacramentar ainda mais como forte candidato às primeiras colocações da tabela.

Data: domingo, às 18h30

Local: Arena do Grêmio

Transmissão: Premiere e SporTV

Prováveis escalações:

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Cláudio Caçapa (interino)



