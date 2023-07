Seleção Brasileira de basquete feminino conquista a Copa América após 12 anos

GB Gabriel Botelho*

A Seleção Brasileira de Basquete feminino, enfim, conquistou a Copa América de basquete da categoria. Na cidade de León, no México, diante da forte e multicampeã equipe dos Estados Unidos, pelo placar de 69 a 58, o Brasil levantou o caneco e encerrou um jejum duradouro.

A AmeriCupW não era levantada pelas brasileiras há 12 anos, quando o time verde e amarelo derrotou a Argentina, por 74 a 33, na Colômbia. Após uma campanha memorável, as comandadas do técnico José Neto fecharam a competição de forma invicta, e, como a cereja do bolo, o triunfo diante das atuais campeãs olímpicas e mundiais na decisão.

Por conta do triunfo, a Seleção, agora, poderá competir por uma vaga nos Jogos de Paris-2024, através do Pré-olímpico mundial. Desconsiderando França (anfitriã) e Estados Unidos (campeões mundiais) que já estão garantidos nas Olimpíadas, o Brasil enfrentará, ainda, mais dois times das Américas, dois da África, quatro da Ásia e cinco da Europa, para definir os 12 participantes dos Jogos. O triunfo também deu vaga aos Jogos Pan-Americanos 2023, que serão disputados no Chile.

Com a sexta conquista da competição, o Brasil se isola ainda mais como o maior vencedor da história da Copa América. Com seis títulos, as meninas verde e amarelo estão dois títulos à frente de Cuba e Estados Unidos, com quatro, enquanto o Canadá, com três, completa o pódio.

Campanha memorável

Contra Cuba, Venezuela, Argentina e Estados Unidos, o Brasil fechou a participação no Grupo A como líder absoluto. Além de garantir 100% de aproveitamento com quatro vitórias em quatro partidas, a Seleção manteve uma caminhada vitoriosa pelo hexa, com um triunfo tranquilo diante das anfitriãs mexicanas, nas quartas de final, e Porto Rico, nas semifinais.

O grande desafio da campanha, como já era esperado, veio na grande decisão do campeonato. Mais uma vez diante das americanas, a tarefa da vez seria derrubar uma das grandes referências do universo do basquetebol. Apesar de ver a pivô Érika ser expulsa, ainda no 1º quarto, o Brasil, mesmo com desvantagem no placar ao final do segundo quarto com 37 a 35, não se deixou abalar.

Pelas mãos da brilhante pivô Kamilla Cardoso, de apenas 21 anos, o time verde e amarelo reagiu, se impôs e tomou as rédeas da partida e, após estabelecer vantagem de 10 pontos, com 53 a 43 ao final do 3º quarto, só administrou o resultado para vencer a partida.

Grande destaque da final, com 20 pontos e 11 rebotes, Kamilla foi eleita não só como o grande nome da decisão, mas foi, também, nomeada como a MVP (jogadora mais valiosa) de todo o torneio, além de integrar o quinteto ideal do campeonato.

Ao longo das sete partidas da campanha brasileira, a pivô somou médias de 10,9 pontos e 8,3 rebotes por partida. Além dela, a ala/pivô Damiris Dantas, de 30 anos, também ficou entre os grandes destaques da Copa América. Ao lado da americana Ikea Jackson, da canadense Kayla Alexander e da porto-riquenha Arella Guirantes, Damiris fechou o quinteto ideal do torneio deste ano.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

