Time Brasil: basquete e levantamento de peso marcam grande fim de semana

O final de semana dos dias 8 e 9 de julho trouxe diversos triunfos ao esporte olímpico brasileiro. A apenas um ano e 14 dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris - 2024, a nação verde e amarelo tem colecionado conquistas expressivas em diferentes modalidades, tanto em disputas individuais, coletivas e em dupla, assim como foi no último fim de semana.

O destaque principal fica com o basquete feminino. Após 12 anos, a Seleção Brasileira foi campeã da Copa América, na cidade de León, no México. Além disso, o Time Brasil também garantiu êxitos no vôlei de praia, no hipismo, no levantamento de peso e na ginástica de trampolim.

Saiba como foram as performances dos brasileiros no último fim de semana.

Basquete feminino

Pela primeira vez em 12 anos, a Seleção Brasileira de basquete feminino foi campeã da Copa América de basquete, e, ainda por cima, diante dos Estados Unidos. Com uma vitória histórica diante das americanas, por 69 a 58, a equipe tupiniquim se mantém como a maior campeã do torneio, com seis títulos. Na cidade de León, no México, o grande destaque da decisão ficou com a pivô Kamilla Cardoso, que anotou 20 pontos e 11 rebotes.

Além disso, o desempenho na competição também garantiu ao Brasil a chance de disputar o Pré-Olímpico mundial. Esta última, caso conquistada, dará vaga às meninas do técnico José Neto nos Jogos de Paris-2024.

Vôlei de praia

Nas areias do voleibol, as brasileiras Duda e Ana Patrícia conquistaram, na Suíça, a etapa de Gstaad, válida pelo Circuito Mundial da modalidade. A conquista chegou após o triunfo diante das americanas Hughes e Cheng, por dois sets a zero (parciais de 21/18 e 21/18), para garantir o bicampeonato da dupla. No lado dos homens, não houve conquista, mas também teve pódio: André e George garantiram o bronze.

Levantamento de peso

No Sul-americano de Guayaquil, no Equador, o Brasil somou vitórias. Laura Amaro, sozinha, levou três ouros para casa: 105kg no arranco, 125kg no arremesso e 230kg no total. Mateus Gregório foi outro que conquistou três medalhas. Na categoria 160kg no arranco, foi ouro, enquanto no 125kg no arremesso e 230kg no total, levou a prata.

Amanda Schott, por sua vez, garantiu mais três medalhas de prata. Elas vieram com os resultados de 105kg no arranco, 125kg no arremesso e 230kg no total. Por último, Josué Lucas garantiu a prata no 172kg arremesso.

Hipismo

No Grand Prix de Walkenswaards, na Holanda, o cavaleiro brasileiro Marlon Zanotelli mostrou serviço, e terminou a competição como o principal destaque. Na prova da categoria CSI4* de saltos, Marlon foi campeão ao finalizar o percurso do “jump off” com o tempo de 43.56 segundos. O atual campeão Pan-Americano alcançou mais um bom resultado montado no cavalo Cornest. Além dele, o multicampeão Rodrigo Pessoa também saiu triunfante na etapa de corrida contra o tempo com obstáculos.

Ginástica de trampolim

Na etapa de Coimbra, em Portugal, pela Copa do Mundo de ginástica de trampolim, Camilla Lopes conquistou a medalha de bronze, a terceira consecutiva da brasileira na competição. Com 55,780 pontos na série final, ela só ficou atrás da britânica Bryony Page, dona de duas medalhas em Olimpíadas, e da chinesa Zueying Zhu, atual campeã olímpica.

