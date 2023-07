Corinthians busca virada contra o América-MG para ir à semifinal

AE Agência Estado

Para o torcedor do Corinthians, o roteiro do confronto com o América-MG, neste sábado (15/7), às 16h30, não é novidade. Pela terceira vez consecutiva, o time precisa reverter uma derrota na partida de ida para avançar na Copa do Brasil. Assim como nas últimas oportunidades, contra Remo e Atlético-MG, o time terá o apoio da torcida na Neo Química Arena para avançar às semifinais contra o São Paulo. A partida tem transmissão da TV Globo, SporTV, Première e Amazon Prime Vídeo. A outra semi será entre Flamengo e Grêmio.

Na partida de ida, o América-MG venceu por 1 x 0, com gol de Juninho, em Belo Horizonte. Apesar da derrota, Vanderlei Luxemburgo elogiou a atuação do Corinthians, que conseguiu impor o estilo tática e tecnicamente no segundo tempo da partida. Dez dias depois, o time alvinegro engata a melhor sequência sob o comando de Luxemburgo, com quatro vitórias nos últimos sete jogos.

Caso vença, o Corinthians chegará a três vitórias consecutivas na temporada. A única vez que isso ocorreu foi no início do ano, ainda com Fernando Lázaro no comando da equipe, pelo Campeonato Paulista. Entretanto, o América-MG se mostrou nos últimos anos um adversário indigesto para o Corinthians: em 2020, eliminou o time alvinegro nas quartas de final da Copa do Brasil e desde 2021 não sai de campo derrotado.

Comandado por Vagner Mancini, treinador com passagens pelo Corinthians entre 2020 e 2021, o América não vive bom momento na temporada. Apesar de estar à frente no agregado do confronto das quartas, o time mineiro amarga a lanterna do Brasileirão e perdeu o confronto de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana com o Colo-Colo. Assim como em 2020, que o América chegou às semi da Copa do Brasil, a competição é a chance de motivar o torcedor.

O mesmo vale para o Corinthians. Em reconstrução, a equipe oscila no ano. Em 15º no Brasileirão, vem se utilizando da base e de jovens talentos, em meio a problemas de lesão e de um elenco centralizado em Róger Guedes. O atacante é responsável por 19 gols do time no ano e decidiu as classificações do Corinthians na Copa do Brasil, diante do Remo e Atlético.

Quem avançar na Copa do Brasil, garantirá uma premiação de R$ 9 milhões da CBF. Uma vitória simples do Corinthians leva a decisão da vaga às semifinais, para encarar o São Paulo, para as penalidades máximas; em caso de empate, o América avança e, novamente, elimina o time alvinegro. Para evitar que isso aconteça, Luxemburgo deve utilizar Renato Augusto como titular, mesmo que não esteja com sua melhor forma física. Ontem, o clube apresentou o meia Matías Rojas. O reforço de 27 anos estava no Racing.

