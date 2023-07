Clássicos da rodada, Fla-Flu e San-São serão municiados por artilheiros

DQ Danilo Queiroz

Poderio ofensivo não será problema nos dois clássicos da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (16/7), às 16h, Fluminense e Flamengo, no Maracanã, e São Paulo e Santos, no Morumbi, vão colocar em campo um quarteto responsável por impressionantes 68 bolas na rede somente em 2023. No Fla-Flu, o tricolor German Cano e o rubro-negro Gabigol são as atrações. No San-São, o são-paulino Jonathan Calleri e o santista Marcos Leonardo carregam as esperanças de gols.

Há tempos, o Fla-Flu aparece como o clássico mais privilegiado no Brasil em termos de goleadores. No ano passado, por exemplo, Cano e Gabigol terminaram a temporada como os maiores goleadores do futebol brasileiro. Neste ano, a dupla vem mantendo a média: o tricolor tem 27 gols, enquanto o rubro-negro já fez 18. Ambos têm, ainda, justamente os rivais como vítimas. O Germán castigou o rival em três oportunidades no primeiro semestre. Gabriel Barbosa encontrou as redes do adversário uma vez.

Hoje, no confronto direto por uma vaga no G-4 do Brasileirão, o retrospecto pessoal da dupla é primordial. Após protagonizarem confrontos quentes em decisões no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, Fluminense e Flamengo estão separados por apenas dois pontos. Quem ganhar no Maracanã, vai terminar a rodada confortavelmente na vice-liderança, atrás do líder Botafogo. Porém, se os titulares não resolverem, o banco tem peças ofensivas fortes. O rubro-negro Pedro tem 26 gols em 2023. Suplente tricolor, Lelê fez 13.

O clássico paulista não conta com artilheiros tão calibrados, mas Marcos Leonardo e Calleri passam longe de serem coadjuvantes na corrida ofensiva dos duelos regionais. Mesmo com o Santos em fase instável, o camisa nove é o artilheiro do time no ano com 16 gols. O número corresponde a 40% das bolas na rede do alvinegro. O centro-avante tricolor fez sete, mas é o vice-artilheiro do São Paulo na temporada e vê no Peixe um rival de boas lembranças. Um dos gols foi justamente em um duelo diante do Peixe.

Tricolores e alvinegros estão separados na tabela e em disputas totalmente diferentes na Série A do Brasileirão. O São Paulo, por exemplo, pode terminar a rodada no G-4 se levar a melhor no clássico em casa. Para os Santos, conquistar os três pontos no Morumbi terão gosto de alívio na luta cruel contra a proximidade da zona de rebaixamento. Entretanto, seja qual for o objetivo, ele passa diretamente por uma tarde inspirada dos artilheiros.

A eficiência do quarteto envolvido nos clássicos é evidenciada quando comparada aos times da atual Série A do Brasileirão. Em 2023, apenas Flamengo (90), Fortaleza (89), Palmeiras (79), Botafogo (74) Athletico-PR (72), Goiás (69) e Fluminense (69) estão acima da marca de gols somada de Gabi, Cano, Marcos Leonardo e Calleri. Os outros 13 participantes da elite não chegaram aos 68 gols. Cruzeiro (31), Coritiba (35) e Vasco (38) são os mais distantes da marca.



