Bronze de Piu e conquistas na ginástica rítmica marcaram o fim de semana

O Time Brasil segue acumulando resultados históricos e importantes a pouco mais de um ano para o começo dos Jogos Olímpicos de Paris. No último fim de semana (15/7 e 16/7), não foi diferente, em especial com a Seleção Brasileira de ginástica rítmica. A equipe faturou um ouro, uma prata e dois bronzes na Copa do Mundo na Romênia. O país também obteve medalhas com o surfe, beach wrestling, slalom, vôlei de praia, vela e atletismo. A cereja do bolo foi a volta de Alison dos Santos, o Piu, após 10 meses de tratamento de lesão no joelho direito.

Principal destaque dos últimos dias, a equipe de ginástica rítmica conquistou um feito inédito na etapa de Cluj-Napoca da Copa do Mundo, na Romênia. Com apresentação quase perfeita, com nota 31.700, o Brasil levou o ouro no conjunto misto de três fitas e duas bolas. A prata veio na prova de cinco arcos, um ponto atrás da Itália. As medalhas de bronze foram conquistadas separadamente: uma na prova de conjunto e outra na individual, com Bárbara Domingos na fita.

O resultado é histórico tanto para o Brasil quanto para a América Latina. Essa é a primeira vez que a equipe conquista mais de uma medalha em uma etapa da Copa do Mundo e a primeira que um país fora da Europa e da Ásia leva quatro medalhas na mesma etapa da competição.

A Copa do Mundo ainda terá mais uma disputa, na Itália, e serve como preparação para o Mundial de Ginástica Rítmica, disputado na Espanha, em agosto. A meta do Brasil é ficar entre as cinco primeiras, assim como em 2022 para garantir a classificação para a Olimpíada de Paris.

Piu volta com pódio na Diamond League

O velocista Alison dos Santos, o Piu, ficou em terceiro lugar nos 400m rasos na etapa da Polônia da Diamond League. A competição de domingo (16/7) marcou a volta do corredor às pistas 10 meses após a última prova. Ele se ausentou devido a uma lesão e cirurgia no joelho, em fevereiro. Com tempo de 44,73 segundos, a marca de Piu é índice olímpico e para o Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria.

Mais ouro, prata e bronze para o Brasil no vôlei de praia

O Circuito Mundial de Vôlei de Praia teve mais Brasil no pódio. Na etapa Challenge de Portugal, realizada em Espinho, as duplas femininas brasileiras tomaram conta da competição. Carol Solberg e Bárbara Seixas ficaram com o ouro após vencer Andressa e Vitória por 2 a 0 (parciais de 21/17 e 21/14). Para completar a soberania verde-amarela, Ágatha e Rebecca ficaram com o bronze. No masculino, Evandro e Arthur venceram a disputa de terceiro lugar para garantir mais um bronze ao país.

Quatro medalhas na praia de Santa Maria

O Brasil começou os Jogos Sul-Americanos de Praia em grande estilo. Na disputa em Santa Marta, Lena Ribeiro no feminino e David Leão no masculino garantiram pratas no SUP Race, modalidade do surfe. No slalom do esqui aquático veio mais prata, com Felipe Neves. Cláudio Mateus “Batata” ficou com o bronze na categoria até 90kg do beach wrestling.

Prata na vela para Martine e Kahena

As atuais bicampeãs olímpicas de vela, Martine Grael e Kahena Kunze, conquistaram mais uma medalha. Dessa vez, a prata da classe 49erFX, em evento-teste para os Jogos Olímpicos de Paris. A dupla ficou atrás apenas das holandesas Odile Van Aanholt e Annette Duetz e agora rumam para a disputa do Mundial de Haia, na Holanda, de 8 a 20 de agosto.



