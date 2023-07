Conmebol divulga identidade visual da Copa América 2024; confira

AR Arthur Ribeiro*

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (17/7), a identidade visual da próxima edição da Copa América, nos Estados Unidos, de 20 de junho a 14 de julho de 2024. A nova logomarca é inspirada em símbolos do país-sede e, segundo a entidade, busca refletir a paixão do futebol pelo continente, os valores e as características da competição.

¡Presentamos el nuevo logo de la @CONMEBOL @CopaAmerica USA 2024™?!



Nos espera una nueva edición que marcará la historia y hará vibrar los corazones de todo el continente ????? pic.twitter.com/PMeQkksilA — Alejandro Domínguez (@agdws) July 17, 2023

Em evento realizado em Luque, no Paraguai, os presidentes da Conmebol, Alejandro Domínguez, e da Concacaf, Víctor Montagliani, reforçaram a parceria para juntar as seleções de todo o continente americano e prometem que a Copa América de 2024 “marcará a história e fará com que os corações de todo o continente batam mais forte”.

“Essa nova identidade tem que vir com a junção entre a tradição e a inovação, combinando a essência do futebol sul-americano com o espírito do continente americano”, disse o presidente da Conmebol. Domínguez também acrescentou que o anúncio das sedes e dos jogos será feito em breve.

Montagliani, disse que o anúncio era mais um passo positivo para o que será “uma competição muito emocionante”. “O torneio promete grandes jogos e momentos. Sem dúvidas, mostrará o melhor do futebol das seleções nacionais masculinas das duas federações. Por meio da nossa colaboração, beneficiamos o futebol masculino e feminino, colocando sempre o futebol em primeiro lugar. Brindaremos aos torcedores grandes rivalidades em campo”, discursou o chefão da Concacaf.

Alejandro Domínguez aproveitou para ressaltar os talentos sul-americanos e a Argentina, atual campeã mundial. “A Copa América 2024 será uma competição que irá cativar o mundo inteiro pelo bom futebol e por ter as melhores seleções, incluindo a atual campeã do mundo. Vamos proporcionar uma experiência única e inesquecível para nossos jogadores e torcedores”, reforçou.

Copa América 2024

A próxima edição da Copa América contará com 16 seleções participantes: 10 da Conmebol e mais seis convidadas da Concacaf, a confederação da América do Norte, Central e Caribe. As seis equipes serão definidas por meio da Liga das Nações, disputada em setembro de 2023. O torneio acontece nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho de 2024.



*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

