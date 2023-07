Google homenageia ex-jogador brasileiro Arthur Friedenreich, o "Tigre"

CB Correio Braziliense

Arthur Friedenreich foi homenageado pelo Google Doodle nesta terça-feira (18/7) - (crédito: Reprodução/Twiter @SeuBasilio)

A página inicial do Google homenageia, nesta terça-feira (18/7), o ex-jogador de futebol brasileiro Arthur Friedenreich. Conhecido como "El Tigre" e "Fried", o ex-atleta jogou como centroavante entre 1909 e 1935. Se vivo fosse, "El Tgre" faria 131 anos nesta terça.

Intitulada "Google Doodle", a imagem de Friedenreich no buscador o mostra ao lado de um tigre "comendo", além de um boneco que chuta a redonda e uma trave de futebol. "El Tigre" foi o primeiro jogador negro no futebol profissional.

Carreira do "El Tigre"

A carreira do homenageado pelo Google começou por um acidente. É que, durante uma partida de futebol na rua, em São Paulo, ele foi atropelado e sofreu alguns arranhões. Diante disso, seu pai, o comerciante alemão Oscar Friedenreich o matriculou para praticar o esporte no clube de futebol Germânia.

Arthur Friedenreich é um dos maiores nomes do esporte brasileiro (foto: Reprodução/Google)

Aos 17 anos, o jovem Arthur Friedenreich se destacou jogando pelo Germânia, chamando a atenção da seleção brasileira.

No Brasil, o atleta estreou em 1914 e, em 1919, foi apelidado por jogadores uruguaios de El Tigre após seu desempenho durante a participação brasileira no Campeonato Sul-Americano (antigo nome da Copa América) daquele ano. À época, ele marcou o gol do título em cima do Uruguai.

Além do Germânia, El Tigre jogou no Ypiranga, Mackenzie, Americano, Payssandu, Paulistano, Flamengo, Paulistano, Internacional-SP, Atlético Santista, Santos, São Paulo e Santos.

Racismo

Filho do comerciante alemão e Mathilde, uma trabalhadora doméstica filha de escravos libertos, Friedenreich sofreu racismo. Ele precisou alisar o cabelo e passar pó no rosto antes dos jogos para parecer ofuscar sua cor.

Embora brilhasse em campo, o preconceito afastou El Tigre da disputa do Campeonato Sul-Americano de 1921.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.