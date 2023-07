Internacional encaminha retorno de Eduardo Coudet, ex-Atlético

NA No Ataque - Estado de Minas

Eduardo Coudet dirigiu o Internacional em 2020: 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas em 46 partidas - (crédito: Oscar Del Pozo/AFP)

O técnico Eduardo Coudet tem retorno encaminhado ao Internacional. Desligado do Atlético em junho, o argentino está próximo de assumir o Colorado na vaga de Mano Menezes. O gaúcho foi demitido pelo clube nessa segunda-feira (17/7).

Nesta terça-feira (18/7), a imprensa do Rio Grande do Sul noticiou a proximidade do acordo entre Coudet e Inter. De acordo com o portal GZH, o presidente colorado, Alessandro Barcellos, admira bastante o trabalho do argentino de 48 anos.



Eduardo Coudet dirigiu o Internacional em 2020: 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas em 46 partidas. Ele saiu do clube em novembro, quando recebeu uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha. Na ocasião, o Colorado estava em segundo lugar no Brasileiro, com 36 pontos, quatro a menos que o então líder São Paulo.

Demissão de Mano Menezes

A decisão da diretoria do Internacional pela saída de Mano Menezes veio depois do empate sem gols diante do Palmeiras, no domingo passado (16/7), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

O Internacional vem de três partidas sem vitória no Brasileiro. Por isso, estacionou na intermediária da classificação, em 11º, com 22 pontos. Na Copa do Brasil, caiu diante do América nas oitavas de final. Já na Copa Libertadores, avançou em primeiro no Grupo B, com 12 pontos, e pegará o River Plate, da Argentina, na próxima fase.

Contratado em abril de 2022, Mano teve aproveitamento de mais de 60% no Internacional. Em 82 jogos, contabilizou 40 vitórias, 29 empates e 13 derrotas.

Coudet no Atlético



Coudet treinou o Atlético no primeiro semestre de 2023. Em 35 jogos, venceu 21, empatou oito e perdeu seis, com 67,6% de aproveitamento. Ele ganhou o Campeonato Mineiro, porém causou discórdia na Copa do Brasil ao escalar time misto contra o Corinthians e perder nos pênaltis nas oitavas de final.

O Atlético oficializou a saída de Coudet em 11 de junho, um dia depois de empatar por 1 a 1 com o Bragantino, no Mineirão, pela 10ª rodada da Série A. Na ocasião, a diretoria alvinegra entendeu que o técnico havia pedido demissão ao se despedir de jogadores e funcionários no vestiário. No fim das contas, as partes chegaram a um acordo para a rescisão sem pagamento de multa.

Por várias vezes, Eduardo Coudet entrou em rota de colisão com a gestão alvinegra. Ele reclamou da saída de alguns jogadores e da falta de reforços para o elenco. ‘Chacho’ ressaltou que o grupo atual não teria força suficiente para brigar por títulos.

