Ídolos de Atlético e Cruzeiro se despedem de Palhinha em velório

Velório de Palhinha ocorreu nesta terça-feira (18/7) em Belo Horizonte - (crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press)

Ídolos do Atlético e Cruzeiro se despediram de Palhinha nesta terça-feira (18/7) no velório em Belo Horizonte. Buião, Célio Lúcio e Procópio Cardozo falaram sobre a morte do ex-atacante ao No Ataque e relembraram momentos especiais.

Palhinha é o nono jogador com mais partidas pelo Cruzeiro, com 457 jogos, e o sétimo maior artilheiro do clube, com 156 gols. Ele atuou na Raposa até 1976, voltando em 1983 até 1984.



Pelo clube celeste, conquistou sete Campeonatos Mineiros (1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984) e uma Copa Libertadores (1976).

Palhinha também vestiu a camisa alvinegra e deixou sua marca na história do Atlético. Ao todo, participou de 77 jogos, contribuindo com 27 gols. Ficou no clube de 1980 a 1981. No Galo, conquistou os Campeonatos Mineiros de 1980 e 1981.

Procópio Cardozo



Ex-zagueiro e técnico de Atlético e Cruzeiro, Procópio Cardozo esteve no velório de Palhinha e falou sobre o contato com o ex-atacante em duas oportunidades nos times mineiros.

“Eu tive o privilégio de jogar com o Palhinha no Cruzeiro e, já como treinador, no Atlético. Um jogador fantástico, com técnica, raça, vontade, e uma personalidade forte e boa. É lamentável essa perda. Ele deixou um legado fantástico como jogador dos dois times. Ele teve uma trajetória muito boa também fora de Belo Horizonte, já que jogou em clubes de São Paulo” afirmou Procópio.

Além disso, Procópio relembrou o seu retorno de contusão e o encontro com o ainda jovem Palhinha. O ex-zagueiro destacou os duelos nos treinamentos do Cruzeiro na época.

“A história dele começa, realmente, para mim, no Cruzeiro, quando eu tinha machucado, voltei ao futebol e tinha que enfrentar ele nos treinos. Ele era menino e a gente já sabia da capacidade dele. Por isso, quando fui técnico do Atlético, eu indiquei ele”, relembrou Procópio.

Procópio Cardozo foi companheiro e treinador de Palhinha (foto: Leandro Couri/EM/DA.Press)

Buião



Ex-atacante do Atlético, Buião também se despediu de Palhinha em Belo Horizonte. Para João Bosco dos Santos, que passou pelo Galo entre 1964 e 1968, o legado e a amizade deixados pelo ex-atacante são os pontos mais importantes.

“É um momento de muita tristeza. Palhinha foi um exemplo de jogador e ser humano. É uma perda irreparável. Mas ele deixou um legado muito grande, amizade, que são mais importantes. Que Deus dê a ele o descanso eterno”, lamenta Buião.

Buião também esteve no velório de Palhinha (foto: Leandro Couri/EM/DA.Press)

Célio Lúcio



Já Célio Lúcio ressaltou o contato que teve com Palhinha, que já havia se aposentado quando o ex-zagueiro defendeu o Cruzeiro. Ele ainda elogiou a vida pessoal do ex-atacante.

“Eu tive o privilégio de trabalhar com ele como atleta em 94 e conviver com ele lá na Toca da Raposa. Uma pessoa sensacional. Vai deixar muita saudades e deixou um legado muito importante. É um exemplo como pai e como pessoa”, disse Célio Lúcio.

Além disso, Célio Lúcio destacou a importância de Palhinha durante momentos conturbados do Cruzeiro. O ex-zagueiro integrou a comissão técnica celeste em 2020 e 2021, anos em que a equipe esteve mal, e o ex-atacante tentou ajudar com a sua experiência.

“Adilson [Batista] usou essas situações, de trazer ex-atletas, para contribuir com o clube. Era um momento que o Cruzeiro precisava ser resgatado. E nada melhor que trazer os ex-jogadores que fizeram história e foram exemplos no clube. A gente experimentou e conviveu um pouco com Palhinha naquele momento trágico do Cruzeiro”, relata Célio.

Célio Lúcio destacou momentos com Palhinha (foto: Leandro Couri/EM/DA.Press)

