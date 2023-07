Quem é Duda Sampaio, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

A meio-campista Duda Sampaio é natural de Jequeri, em Minas Gerais, e começou a carreira no América-MG - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Duda Sampaio é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A meio-campista é natural de Jequeri, em Minas Gerais, e começou a carreira no América-MG, clube da capital mineira. Atualmente, defende o Corinthians-SP e jogará o mundial pela primeira vez.

Trajetória de Duda Sampaio



A carreira de Duda Sampaio começou cedo, aos 16 anos. Em 2017, ela foi revelada pelo América-MG e atuou por duas temporadas. No Coelho, marcou 14 gols em 22 jogos e venceu uma Copa BH e um Campeonato Mineiro.

Em 2019, chamou a atenção de outro time da capital e foi contratada pelo Cruzeiro-MG. Na Raposa, conquistou um Campeonato Mineiro e acumulou 31 gols em 59 partidas.

Em janeiro de 2022, a meio-campista se mudou para o Rio Grande do Sul. Lá, defendeu o Internacional por um ano. Ela se destacou no Campeonato Brasileiro, levou o prêmio de melhor jogadora, conquistou o Brasileiro Sub-20 e, ainda em dezembro, foi contratada pelo Corinthians-SP, clube atual.

Trajetória de Duda Sampaio na Seleção



Aos 22 anos, Duda Sampaio jogará a Copa do Mundo pela primeira vez. Ela vestirá a camisa 15.

A meio-campista já atuou na Seleção nacional pelo Sub-17 e Sub-20. A primeira convocação para o grupo principal foi para um período de treino na Granja Comary, em setembro de 2020.

Dois anos depois, ela foi convocada novamente para amistosos em junho, contra Suécia e Dinamarca. No mesmo ano, jogou e venceu a Copa América.

Duda Sampaio passou por um período de incerteza por causa de uma lesão que a tirou das datas Fifa de novembro de 2022, fevereiro e abril de 2023. Mas, no clube, se destacou e garantiu espaço na lista da técnica Pia Sundhage.

Reação da meio-campista à convocação



Na rede social, Duda Sampaio mencionou a palavra “sonho”.

No perfil oficial do Corinthians, a jogadora descreveu a sensação de ir à Copa.

Não há dúvidas: a Duda é um dos maiores talentos do nosso futebol na atualidade e está muito empolgada para jogar, pela primeira vez, uma Copa do Mundo!



???? Fernando Martins/CorinthiansTV pic.twitter.com/mm8e58DT0M — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) July 6, 2023

Ficha pessoal



Nome: Maria Eduarda Ferreira Sampaio;

Data de nascimento: 18/05/2001;

Naturalidade: Jequeri (Minas Gerais);

Altura: 1,69m;

Posição: Meio-campista;

Clube atual: Corinthians-SP;

Clubes que já passou por: América-MG, Cruzeiro-MG, Internacional-RS e Corinthians-SP.

Número da camiseta na Copa: #15.

