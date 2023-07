Quem é Ana Vitória, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 23 anos, Ana Vitória jogará a Copa do Mundo pela primeira vez. Ela vestirá a camisa 8 - (crédito: Thais Magalãess/CBF)

Ana Vitória é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A meio-campista é natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, e começou a carreira por lá, no time que carrega o nome da cidade natal. Atualmente, defende o Paris Saint-Germain, da França, e jogará o mundial pela primeira vez.

Trajetória de Ana Vitória



A carreira de Ana Vitória começou cedo, no Rondonópolis-MT. Em 2015, ela jogou no Mixto-MT. Em 2017, saiu do Mato Grosso e se mudou para São Paulo para defender o Corinthians-SP. Na capital paulista, atuou por duas temporadas. Na primeira, venceu a Libertadores e, na segunda, o Campeonato Brasileiro.

Em 2018, a meio-campista deu início à carreira internacional em clubes. Aos 18 anos, ela foi contratada pelo Benfica, de Portugal. Lá, Ana Vitória atuou em 129 partidas e conquistou dez troféus – uma 2ª Divisão Nacional (2018/2019), uma Taça de Portugal (2018/2019), três Taças da Liga (2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023), duas Supertaças (2019 e 2022) e três Nacionais (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). Com isso, tornou-se a brasileira com mais títulos e partidas pelo clube português.

Em busca de novos desafios, Ana Vitória se despediu do Benfica em junho deste ano. Logo depois, em 3 de julho, a contratação da mato-grossense foi anunciada pelo PSG, da França.

Trajetória de Ana Vitória na Seleção



Aos 23 anos, Ana Vitória jogará a Copa do Mundo pela primeira vez. Ela vestirá a camisa 8.

A meio-campista iniciou a história na Seleção nas categorias de base – ela defende o Brasil desde os 13 anos. Em 2018, venceu o Sul-Americano Sub-20. A camisa 8 também participou dos Mundiais Sub-17, em 2016, e Sub-20, em 2018.

A primeira convocação para a Seleção principal foi em 2021, para disputar o Torneio Internacional de Futebol Feminino, em Manaus.

Ana Vitória é a primeira mato-grossense convocada para uma Copa do Mundo.

Reação da meio-campista à convocação



Ana Vitória assistiu à convocação ao lado da família e não escondeu a felicidade. No Instagram, escreveu que é uma “sensação indescritível”.

Ficha pessoal



Nome: Ana Vitória Angélica Kliemaschewsk de Araújo;

Data de nascimento: 05/03/2000;

Naturalidade: Rondonópolis (Mato Grosso);

Altura: 1,70m;

Posição: Meio-campista;

Clube atual: Paris Saint-Germain (França);

Clubes que já passou por: Rondonópolis-MT, Mixto-MT, Corinthians-SP, Benfica (Portugal) e PSG (França).

Número da camiseta na Copa: #8.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.