Pia Sundhage é a primeira mulher no comando da Seleção Brasileira feminina em Copas

SC Sofia Cunha

Pia chegará a quarta participação como integrante de comissão técnica em Copas do Mundo - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

A Seleção Brasileira Feminina de futebol inicia na segunda-feira (24/7) a luta pelo inédito título da Copa do Mundo. Pela primeira vez, o comando da equipe, em um Mundial, está nas mãos de uma mulher: a sueca Pia Sundhage.

Ex-jogadora de 63 anos, ela nasceu Ulricehamn, em fevereiro de 1960. Como treinadora, Pia conquistou duas Olimpíadas pelos EUA e chegou à Seleção Brasileira em 2019. O bicampeonato olímpico com as norte-americanas é o maior feito da sueca como treinadora.

A participação dela no cenário do futebol começou como atacante. Pia vestiu as cores de times suecos e da Lazio, da Itália, entre 1978 e 1996. Também atuou pela Seleção de seu país: esteve nas Copas de 1991 e de 1995, e na Olimpíada de Atlanta’1996.

Como jogadora de clubes, Pia venceu o Campeonato Sueco de futebol feminino e a Copa da Suécia quatro vezes. Além disso, foi uma das principais artilheiras da seleção nórdica – marcou 71 gols em 144 jogos.

Carreira como técnica

Pia se aposentou dos gramados em 1996 e, apesar das conquistas, os ‘anos dourados’ dela no futebol foram como treinadora. A carreira na beirada do campo começou como auxiliar, logo após se retirar como jogadora.

O primeiro trabalho como técnica foi em 2003, quando comandou o Boston Breakers, time feminino dos EUA. Depois, passou pelo Kolbotn, da Noruega, e pelo Karlslunds Örebro, da Suécia, antes de chegar a uma seleção.

A primeira experiência de Pia em um selecionado nacional foi na China. Lá, trabalhou como auxiliar técnica da seleção principal em 2007. Um ano depois, chegou ao comando dos Estados Unidos.

Com as estadunidenses, Pia Sundhage teve o melhor desempenho da carreira. Logo na primeira temporada, conquistou a Olimpíada de 2008, em Pequim, na China.

Em 2011, os EUA perderam a final da Copa para o Japão, nos pênaltis. Mesmo assim, Pia seguiu no comando e, um ano depois, venceu os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, na Inglaterra. Nesse ano, a sueca foi eleita a melhor treinadora pela Fifa.

A segunda conquista olímpica foi a despedida de Pia dos EUA. Ainda em 2012, a treinadora recebeu proposta da Suécia e decidiu comandar a seleção de seu país. Por lá, levou a Suécia ao vice-campeonato da Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Pia deixou o cargo após ser eliminada da Eurocopa.

Pia Sundhage no Brasil

Após dois anos sob o comando da Seleção Sub-16 dos EUA, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a contratação de Pia. Pela primeira vez, uma estrangeira assumia o comando da Seleção Brasileira Feminina.

Ela foi a escolhida para substituir o ex-técnico Vadão, que foi demitido pelo desempenho do Brasil na Copa do Mundo de 2019 – eliminado pela França, por 2 a 1, nas oitavas de final.

Na Olimpíada de Tóquio, em 2021, o Brasil caiu nas quartas de final para o Canadá, nos pênaltis. Pela terceira vez consecutiva, o país não subiu ao pódio na competição.

Apesar da derrota, Pia Sundhage seguiu na Seleção por causa de todas as mudanças que promoveu no futebol brasileiro. Em julho do ano passado, venceu a Copa América – o primeiro e único título desde que chegou.

Mudanças que Pia promoveu no futebol brasileiro

Neste ano, a Seleção Brasileira obteve resultados importantes que indicam evolução. Pela Finalíssima, o Brasil perdeu para a Inglaterra (quarta colocada no ranking da Fifa) nos pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. Apesar da derrota nas penalidades, a atuação nos 90 minutos animou os torcedores.

Na sequência, o Brasil encarou a Alemanha, segunda no ranking, em amistoso, ganhando por 2 a 1.

A Seleção Brasileira ocupa a oitava posição no ranking da Fifa. Em 2018, antes da chegada da treinadora, era a 10ª colocada.

Dentro de campo, é possível notar organização e, principalmente, renovação. E não só isso. O trabalho de Pia Sundhage é perceptível para além das quatro linhas.

