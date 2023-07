Quem é Andressa Alves, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque - Estado de Minas

Aos 30 anos, Andressa Alves jogará a Copa do Mundo pela terceira vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Andressa Alves é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A atacante é natural de São Paulo, capital, e começou a carreira por lá, no Juventus-SP. Atualmente, defende o Houston Dash, dos Estados Unidos, e jogará o mundial pela terceira vez.

Trajetória de Andressa Alves

A carreira de Andressa Alves começou em 2010, no Juventus-SP. Em 2011, foi para o Foz Cataratas-PR e conquistou a Copa do Brasil. Depois, passou pelo Centro Olímpico-SP e pela Ferroviária-SP antes de assinar com o São José-SP, em 2013. Pelo São José-SP, conquistou a Copa do Brasil (2013) e a Libertadores (2013 e 2014).

Em 2015, a atacante deu início à carreira no exterior. Passou uma temporada no Montpellier, da França.

No ano seguinte, assinou com o Barcelona, da Espanha, e se tornou a primeira brasileira a defender o clube espanhol. Em três anos, venceu duas Copas da Rainha (2017 e 2018) e três Copas da Catalunha (2016, 2017 e 2018).

Em 2019, Andressa Alves foi contratada pela Roma, da Itália. Também foi pioneira: primeira brasileira a defender o clube italiano. Em quatro temporadas, venceu a Copa Itália (2020/2021), a Supercopa Italiana (2022) e o Campeonato Italiano (2022/2023).

Aos 30 anos, a atacante foi convocada para a Copa do Mundo quando estava sem clube. Um dia depois, em 28 de junho, o Houston Dash, dos EUA, anunciou a contratação da jogadora. O vínculo vai até o fim da temporada do Campeonato Nacional (NWSL) de 2024.

Andressa Alves se apresentará ao clube estadunidense após o Mundial e, até lá, precisa regularizar o visto de entrada e o Certificado de Transferência Internacional.

Trajetória de Andressa Alves na Seleção

Aos 30 anos, Andressa Alves jogará a Copa do Mundo pela terceira vez. Ela vestirá a camisa 7.

A atacante começou a história na Seleção nas categorias de base.

Reação da atacante à convocação

Andressa Alves não segurou o grito quando ouviu a técnica Pia Sundhage cantar o nome e escreveu “Uma emoção que não sei descrever”.

Ficha pessoal



Nome: Andressa Alves da Silva;

Data de nascimento: 10/11/1992;

Naturalidade: São Paulo (São Paulo);

Altura: 1,70m;

Posição: Atacante;

Clube atual: Houston Dash (Estados Unidos);

Clubes que já passou por: Juventus-SP, Foz Cataratas-PR, Centro Olímpico-SP, Ferroviária-SP, São José-SP, Montpellier (França), Barcelona (Espanha), Roma (Itália) e Houston Dash (EUA).

Número da camiseta na Copa: #7.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.