Quem é Letícia Izidoro, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Aos 29 anos, Letícia Izidoro vai jogar a terceira Copa do Mundo - (crédito: Reprodução/ Thais Magalhães/CBF)

Letícia Izidoro é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A goleira é natural do Rio de Janeiro e começou a carreira em Pernambuco, no Vitória das Tabocas. Atualmente, defende o Corinthians e disputou o mundial pela terceira vez.

Trajetória de Letícia



A vitoriosa carreira de Letícia começou em Pernambuco. Em 2012, ela foi contratada pelo Vitória das Tabocas-PE. No ano seguinte, vestiu a camisa do Kindermann-SC até 2014, quando foi para o Centro Olímpico-SP. Na temporada de 2015, passou por São José e retornou ao clube paulista.

Em 2016, defendeu as cores do Corinthians pela primeira vez e faturou a Copa do Brasil. A estreia dela foi em 23 de março daquele ano, quando o Timão empatou em 2 a 2 com o Iranduba, pelo Campeonato Brasileiro.

Em seguida, Lelê, como é conhecida, esteve no Osasco Audax-SP por uma temporada. Em 2017, ela retornou ao Corinthians e permaneceu até 2020, ano que mais atuou naquela passagem – entrou em campo 25 vezes. Nesses três anos, a goleira conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Paulistas e dois Campeonatos Brasileiros.

Na temporada 2020/2021, Letícia adquiriu a primeira experiência internacional em clube quando atuou no Benfica, de Portugal. Não demorou e voltou ao Corinthians em 2022 para substituir Kemelli, goleira titular que havia se lesionado. Na atual passagem, Lelê venceu uma Copa Paulista, um Campeonato Brasileiro e uma Supercopa do Brasil.

Trajetória de Letícia na Seleção



Aos 29 anos, Lelê vai para a terceira Copa do Mundo no elenco principal. A goleira vestirá a camisa 12.

Ela fez parte do ciclo de testes de Pia desde a eliminação do Brasil na Olimpíada de 2020 (2021), em Tóquio. A goleira de 1,75 de altura também já atuou pelas categorias de base da Seleção

Lelê foi convocada para as Copas de 2015 e 2019, mas não foi titular. Ela também esteve no banco na Olimpíada de 2020. Pela Seleção, conquistou o Sul-Americano Sub-20, em 2014, e a Copa América, em 2018, pelo profissional.

Na Copa do Mundo de 2023, Lelê deve ser titular. Na coletiva após a convocação, Pia se referiu à goleira como principal.

Reação da goleira à convocação



Lelê publicou um vídeo no Instagram e escreveu “Que emoção! Que momento!”

Ela assistiu à convocação ao lado da família.

PAREDÃO CONVOCADA ??????????????



Confira a reação da Letícia Izidoro ao saber que estava entre as 23 jogadoras convocadas para representar o Brasil na Copa do Mundo ???????? #WnaCopa pic.twitter.com/pYI2IKdfSe — EsportudoW (@EsportudoW) June 27, 2023

Ficha pessoal



Nome: Letícia Izidoro Lima da Silva;

Data de nascimento: 13/08/1994;

Naturalidade: Rio de Janeiro (Rio de Janeiro);

Altura: 1,75m;

Posição: Goleira;

Clube atual: Corinthians;

Clubes que já passou por: Vitória das Tabocas-PE, Kindermann-SC, Centro Olímpico-SP, São José-SP, Corinthians-SP, Osasco Audax-SP, Benfica (Portugal).

Número da camiseta na Copa: #12.

