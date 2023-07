Quem é Rafaelle, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 32 anos, Rafaelle jogará a Copa do Mundo pela segunda vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Rafaelle é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A zagueira é natural de Cipó, na Bahia, e começou a carreira por lá, no São Francisco. Atualmente, defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos, e jogará o mundial pela segunda vez.

A carreira de Rafaelle começou no São Francisco, da Bahia, em 2010. Logo no próximo ano, a zagueira teve a primeira experiência no futebol estrangeiro ao defender o Ole Miss Rebel, da Universidade do Mississipi, nos Estados Unidos, onde cursou Engenharia.

Rafaelle seguiu no país norte-americano para atuar pelo Houston Dash, que compete na Liga Nacional. Ela retornou ao São Francisco em 2014 e, em 2015, foi para o futebol mineiro – vestiu a camiseta do América-MG.

Em 2016, deu outra direção à carreira internacional. Rafaelle foi contratada pelo Changchun Dazhong, da China, onde ficou até 2021. Naquele ano, em meio a pandemia de Covid-19 e à impossibilidade de brasileiros entrarem na China, a zagueira foi emprestada ao Palmeiras-SP.

Nove meses depois, em janeiro de 2022, Rafaelle se tornou a primeira brasileira contratada pelo Arsenal, da Inglaterra. Ela permaneceu no clube inglês até maio de 2023, quando anunciou a saída por motivos pessoais. No Arsenal, a defensora venceu a Copa da Liga Inglesa.

Rafaelle foi convocada para a Copa do Mundo de 2023 enquanto estava sem clube. Mas a história mudou. Em 3 de julho, o Orlando Pride, dos EUA, anunciou a contratação da brasileira.

Trajetória de Rafaelle na Seleção



Aos 32 anos, Rafaelle disputará a Copa do Mundo pela segunda vez. Ela vestirá a camisa 4.

A zagueira é convocada para partidas da Seleção com frequência e atua como titular.

Ela esteve na Copa do Mundo de 2015, nas Olimpíadas de 2016 e 2020, nas Copas Américas de 2018 e 2022 e no Pan-Americano de 2015.

Em 2019, não foi ao mundial na França por causa de uma lesão.

Pelas categorias de base, jogou as Copas do Mundo Sub-17 e Sub-20.

No currículo, Rafaelle carrega troféus das Copas Américas e do Pan-Americano que disputou.

Reação da zagueira à convocação



Rafaelle assistiu à convocação na presença de familiares, que comemoraram ao ouvir o nome dela ser pronunciado por Pia Sundhage.

Que momento! Partiu Copa do Mundo, minha Xerife! Vamos juntas, @Rafaelleleone! ???????? pic.twitter.com/oO6jTKaS06 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 28, 2023

Ficha pessoal



Nome: Rafaelle Leone Carvalho Souza;

Data de nascimento: 18/06/1991;

Naturalidade: Cipó (Bahia);

Altura: 1,75m;

Posição: Zagueira;

Clube atual: Orlando Pride (EUA);

Clubes que já passou por: São Francisco-BA, Ole Miss Rebel (Estados Unidos), Houston Dash (Estados Unidos), América-MG, Changchun Dazhong (China), Palmeiras-SP, Arsenal (Inglaterra) e Orlando Pride (Estados Unidos)

Número da camiseta na Copa: #4.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.