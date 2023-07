Quem é Angelina, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque - Estado de Minas

Aos 23 anos, Angelina jogará a Copa do Mundo pela primeira vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Inicialmente, Angelina estava na lista de suplentes da técnica Pia Sundhage. Com a lesão de Nycole Raysla, foi convocada para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A volante é natural de Nova Jersey, nos EUA, e tem dupla nacionalidade por conta dos pais brasileiros. Ela começou a carreira no Vasco-RJ. Atualmente, defende o OL Reign, dos EUA, e jogará o mundial pela primeira vez.

Trajetória de Angelina

Apesar de ter nascido no exterior, Angelina se mudou para o Brasil ainda criança, aos 4 anos. O contato com o futebol começou em uma escolinha de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mais tarde, aos 15 anos, a volante começou a carreira nas categorias de base do Vasco-RJ.

Em 2017, assinou contrato com o Santos-SP como profissional e, três anos depois, foi para o Palmeiras-SP. Pelo Peixe, venceu o Campeonato Brasileiro (2017) e o Campeonato Paulista (2018).

Em 2021, Angelina foi contratada pelo OL Reign, dos EUA, e voltou ao país natal.

Trajetória de Angelina na Seleção

Aos 23 anos, Angelina jogará a Copa do Mundo pela primeira vez. Ela vestirá a camisa 25.

A meio-campista chamou a atenção da CBF cedo. Nas categorias de base, disputou o Mundial Sub-17, em 2016, o Mundial Sub-20, em 2018, e venceu o Sul-Americano Sub-20 de 2018.

A primeira convocação para a Seleção principal foi na última Data Fifa antes da Olimpíada de Tóquio, para os amistosos contra Rússia e Canadá.

Angelina não chegou a entrar em campo naquelas duas partidas. Curiosamente, estreou em um jogo oficial pelo elenco principal logo no maior evento esportivo do mundo, a Olimpíada, em jogo contra a Holanda. A volante foi convocada para substituir Adriana, cortada por lesão.

Ela também fez parte do elenco que conquistou a Copa América em 2022. Apesar da vitória, Angelina foi substituída no início do primeiro tempo da final contra a Colômbia, por causa de dores no joelho direito.

Após a partida, foi constatada ruptura total do ligamento cruzado anterior e menisco lateral. A meio-campista precisou passar por cirurgia e ficou 11 meses fora dos gramados.

Ela retornou à Seleção em junho deste ano, para participar dos treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

A lesão havia afastado Angelina da lista principal de Pia para a Copa do Mundo. Mas com o corte de Nycole, a meio-campista foi integrada ao grupo de 23 jogadoras. Ela já estava concentrada e participando dos trabalhos da Seleção na Austrália.

Ficha pessoal

Nome: Angelina Alonso Constantino;

Data de nascimento: 26/01/2000;

Naturalidade: Nova Jersey (Estados Unidos);

Altura: 1,63m;

Posição: Volante;

Clube atual: OL Reign (Estados Unidos);

Clubes que já passou por: Vasco-RJ, Santos-SP, Palmeiras-SP e OL Reign (EUA).

Número da camiseta na Copa: #25.

